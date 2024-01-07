Saç dökülmesini bitiriyor! Tek yapmanız gereken bu iki malzemeyi karıştırıp uygulamak…

Yumurtanın sarısı kükürt isimli bileşiği içerir. Bu bileşik ise saçların büyümesi için oldukça önemlidir. Ayrıca içeriğinde yer alan protein sayesinde saçların parlak görünmesinde rol oynar. Limonun içeriği ise foliküllerin güçlenmesinde rol oynar ve saçların büyümesini destekler.

UYARI: Hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin bu yöntemleri uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışması tavsiye edilir.

Bu karışımın uygulanışı ise şöyle;

2 adet yumurta kırarak sarısını ayrı bir kaba aktarın. Ardından yumurta sarılarının üzerine 2 damla limon suyu ilave ederek karıştırın. Daha sonra hazırladığınız maskeyi saçınızın derisine uygulayıp 20 dakika boyunca bekletin. 20 dakikanın sonunda saçınızı yıkayarak durulayın.