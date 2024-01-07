Saç dökülmesini bitiriyor! Tek yapmanız gereken bu iki malzemeyi karıştırıp uygulamak…

Saçın dökülmesi, aslında saç sağlığı için gereklidir. Saçlar zayıfladığı zaman yenilenmek için dökülür. Ardından da saç köklerinden yeni saçlar çıkar. Fakat bu durumun normalin üzerinde olması sağlıksız bir biçimde saç dökülmesine yol açar.
Saç dökülmesinin önüne geçebilmenin ise yöntemi mevcut. Yumurta ve limondan hazırlayacağınız maske sayesinde saç dökülmesini engelleyebilirsiniz.
YUMURTA SARISI VE LİMON SUYU
Saç dökülmesinin önüne geçen etkili karışımlardan birisi de yumurta akı ve limon suyu.
Yumurtanın sarısı kükürt isimli bileşiği içerir. Bu bileşik ise saçların büyümesi için oldukça önemlidir. Ayrıca içeriğinde yer alan protein sayesinde saçların parlak görünmesinde rol oynar. Limonun içeriği ise foliküllerin güçlenmesinde rol oynar ve saçların büyümesini destekler.
UYARI: Hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin bu yöntemleri uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışması tavsiye edilir.
Bu karışımın uygulanışı ise şöyle;
2 adet yumurta kırarak sarısını ayrı bir kaba aktarın. Ardından yumurta sarılarının üzerine 2 damla limon suyu ilave ederek karıştırın. Daha sonra hazırladığınız maskeyi saçınızın derisine uygulayıp 20 dakika boyunca bekletin. 20 dakikanın sonunda saçınızı yıkayarak durulayın.
YEŞİL ÇAY
Yeşil çay, saç köklerinin iyileşmesini sağlar ve saç derisinin korunmasında rol oynar. Saçın ihtiyacı olan vitaminleri karşılayarak saçı besler. İçeriğinde yer alan C vitamini, E vitamini ve antioksidanlar sayesinde saç dökülmesinin önüne geçmeye yardımcı olur.
Yeşil çayın saç dökülmesini engelleyen etkisinden yararlanabilmek için çayı hazırladıktan sonra ılıması için bekleyin. Yeşil çay ılıdıktan sonra saçınıza uygulayabilirsiniz. 10 dakika boyunca yeşil çayı saçınıza uyguladıktan sonra suyla saçlarınızı yıkayın.
SOĞAN SUYU
Soğan suyu, saç derisindeki dolaşımın iyileşmesini sağlar. Soğanın bu etkisinden faydalanabilmek için ilk olarak birkaç soğanı blenderdan geçirin. Ardından çıkan suyu saçınıza uygulayıp 15 dakika sonra saçınızı yıkayın.
Gözlerinizi rahatsız etmemesi için soğan suyunu uygularken saçınızın derisinin dış kısmına doğru uygulamaya önem gösterin.