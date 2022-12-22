Saç dökülmesini unutacaksınız! Doktor önerdi: Şampuanınıza bir kaşık ekleyin ve...

Ürün tercihi yaparken neleri değerlendirmeniz gerektiğini bilmek, saç bakımında da en iyi sonuçları elde etmenizi sağlayacaktır. Uzmanlar incelen saçları ortadan kaldırmak için artı bir seçim sunuyor. Dr. Anju Methil, bu içeriklerin hangilerinin saçlarınızda daha etkili olduğunu anlattı. İşte bu seçimlerde dikkat etmeniz o içerikler…
BİYOTİN
B7 vitamini veya H vitamini olarak da bilinen Biotin, suda çözünen bir besin takviyesidir ve muhtemelen güçlü, daha sağlıklı saçlar sunar. Methil, "Hem saç derisinin hem de saç tellerinin durumunu iyileştirerek sağlıklı saç büyümesini desteklemeye yardımcı olur" açıklamasının ardından biyotinin, saç tellerini güçlendirip kalınlaştırmasını yanı sıra uzamayı da desteklediğini dile getirdi. Bu noktada şampuan seçiminiz esnasında içeriğinde biyotin olup olmadığına dikkat etmeniz gerektiğini belirtiyor.
SAW PALMETTO
Methil, şampuana eklendiğinde saw palmetto adlı bitki özünün saç için çok sayıda fayda sağlayabileceğini belirtti. Bu aktif bileşen, kafa derisine önemli miktarda doğal besin sağlayabilir. Saç köklerinin beslenmesine ve güçlenmesine yardımcı olarak daha sağlıklı, daha kalın teller elde edilmesini sağlar. Ayrıca, saw palmetto özü, saç derisinin doğal yağlarının korunmasına yardımcı olarak kuruluğu ve tahrişi önler. Bu özelliği sayesinde, kepek ve diğer yaygın saç derisi sorunlarıyla mücadeleye yardımcı olur.
Bu doğal bileşen aynı zamanda aşırı sebumu (yağı) kontrol altında tutarak, yağlı saç derisi için de mükemmel bir seçim gelir. Methil, "Bu durum, hasar veya kırılmaya karşı koruma sağlarken saç derisi üzerinde ideal bir denge oluşturmaya yardımcı olur" açıklamasında bulundu. Ayrıca saça güzel, parlak bir ışıltı katan bu bitkinin özü, mevcut saç köklerini güçlendirmeye ve kalınlaştırmaya yardımcı olduğu bulunmuştur.
Dr. Methil, biotin ile birleştirildiğinde, bu iki bileşenin saçınızın sağlığını ve kalınlığını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini doğruladı. Dr. Methil, "Folliküllere ve kafa derisine gerekli besinleri sağlayarak, kan dolaşımını teşvik ederek ve iltihaplanmayı azaltarak çalışırlar, bu da sağlıklı saç büyümesini teşvik etmeye yardımcı olur" dedi.
KERATİN
Methil, keratinin mevcut saç tellerini güçlendirmeye ve korumaya yardımcı olan, daha kalın ve dolgun görünmelerini sağlayan bir protein olduğunu açıkladı.