Saç dökülmesini unutacaksınız! Doktor önerdi: Şampuanınıza bir kaşık ekleyin ve...

Saç dökülmesi, insanları paniğe sevk edebilecek saç sorunlarından biri. Fırçanızda veya banyo zemininde, stres, hormonal değişiklikler veya yaşlanmanın bir sonucu olarak, normalden daha fazla saç fark ettiyseniz hemen müdahale etmek istemeniz oldukça normal. Fakat doğru olmayan içerikler saçlarınıza daha fazla zarar verebilir. İşte saç dökülmesini bitirecek doğal mucizeler…

Giriş Tarihi: 22.12.2022 09:02 PAYLAŞ ABONE OL

Ürün tercihi yaparken neleri değerlendirmeniz gerektiğini bilmek, saç bakımında da en iyi sonuçları elde etmenizi sağlayacaktır. Uzmanlar incelen saçları ortadan kaldırmak için artı bir seçim sunuyor. Dr. Anju Methil, bu içeriklerin hangilerinin saçlarınızda daha etkili olduğunu anlattı. İşte bu seçimlerde dikkat etmeniz o içerikler…

BİYOTİN B7 vitamini veya H vitamini olarak da bilinen Biotin, suda çözünen bir besin takviyesidir ve muhtemelen güçlü, daha sağlıklı saçlar sunar. Methil, "Hem saç derisinin hem de saç tellerinin durumunu iyileştirerek sağlıklı saç büyümesini desteklemeye yardımcı olur" açıklamasının ardından biyotinin, saç tellerini güçlendirip kalınlaştırmasını yanı sıra uzamayı da desteklediğini dile getirdi. Bu noktada şampuan seçiminiz esnasında içeriğinde biyotin olup olmadığına dikkat etmeniz gerektiğini belirtiyor.