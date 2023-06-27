Saç kırıklarını ortadan kaldıran formül! Bu tarif her saç telini güçlendiriyor

Haftada bir veya iki kez tekrarlayabilirsiniz.

Bu maskeler saçınızı beslemeye yardımcı olabilir ve saç kırıklarını önlemeye katkıda bulunabilir. Ancak unutmayın ki saç kırıklarının tamamen ortadan kalkması için düzenli saç bakımı ve kesimi de önemlidir.