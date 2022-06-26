Saç Tasarım Uzmanı Ahmet Çoban tüm merak edilenleri cevapladı! "Beyaz saçlara en doğal çözüm..."

Konu saç bakımı olduğu zaman bazen çok küçük ve detay gibi görünen bir farklılık bile büyük bir etki yaratabiliyor. Kimi zaman saçlarımızdan mutlu olmasak da aynı şeyleri uygulamaya devam edebiliyoruz. Ama bazen de uzmanına başvurarak bu konulara çözüm arıyoruz. İşte bu hafta köşemde sizden bana son günlerde tekrar tekrar ulaşan birkaç sorulardan birkaçını seçerek yanıtlamak istiyorum. Belki siz de aklınızdakinin yanıtını bu satırlarda bulabilirsiniz.



Eskiden parlak ve düz olan saçlarım, şimdi mat ve kabarık. Saçımın tipinde yaşadığım değişimler neden kaynaklanıyor olabilir?

Bu değişimlerin birkaç farklı nedeni olabilir:

Kolajen azalması: Yaş aldıkça cildimizde ve saçımızda kolajen miktarı azalır ve saçınızın daha parlak olmasını sağlayan, koruyan ve daha rahat şekillendirmenize yardımcı olan yağ üretimi düşer. Saçınızdaki doğal renk pigmentleri aynı zamanda nemlendirici moleküller içerir. Pigment azaldıkça saçınız kurur ve daha kolay kabarır. Nasıl ki yaş aldıkça kullandığınız cilt bakım ürünlerini değiştiriyorsunuz ve daha çok nem veren formüllere geçiyorsunuz saçınız için de aynı bakımı düşünmelisiniz. Sağlıklı saç için önce sağlıklı bir saç derisi gerekir. Yoğun nem ihtiyacını gidermek için saç derisine de kullanılabilen serum formunda bakım ürünleri haftada 1-2 defa maske öneriyorum. İçeriğinde argan, Hindistan cevizi, seramid, yeşil çay, B3 vitamini ve E vitamin olan ürünler bu konuda başarılı olacaktır.

Hormonal değişimler: Kadınlar ergenlik döneminden itibaren birçok hormonal değişim geçirirler. İşte bu dönemlerde saç köklerinde bulunan foliküller daralır ve saçınız cansızlaşır, incelir. Narinleşen bu saçlar daha çok dökülür. Böyle dönemlerde saçlarınızı Hindistan cevizi, ayçiçeği, badem, avokado, argan gibi yağlarla beslemek önemlidir. Fakat hormonal değişim nedeni ile yaşanan dökülmeleri önlemek mümkün değildir. Ve değişim tamamlanınca az bir istisnai durum haricinde saçlar yeniden çıkmaya başlar fakat daha ince ve narin olacaktır. Onları güçlendirmek için üstte saydığım saç besleyici yağlardan destek alabilirsiniz.

Az protein: Beslenme sırasında az protein almak saç kalitenizde bozulmaya neden olabilir. Saçınızın sağlıklı gelişmesi için vücudunuzun proteine ihtiyacı vardır. Beslenmedeki zayıflıklar saçlarda dökülme, matlaşma ve incelme olarak kendini gösterir. Aynı şey Omega-3 için de geçerli. Bu nedenle uzmanlar beslenmeye somon, ceviz, yumurta, avokado, chia tohumu, Brüksel lahanası gibi gıdalar katmanızı öneriyor. Bunların haricinde kullanılan ürünlerin saç derisinde birikerek kökleri sağlıksız bir hale getirmesi, kullanılan bazı ilaçların yan etkileri, kireçli sular, çok sıcak derecede kurutulan ve şekillendirilen saçlar, fazla kullanılan kuru şampuan ve benzeri ürünler, sigara dumanı ve çevresel faktörler saçınızın cansızlaşmasına neden olabilir.