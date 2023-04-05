Saçlardaki beyazları yok etmenin en doğal yöntemi! Evinizin rahatlığında sadece dakikalar içinde…

Evinizin rahatlığında uygulayabileceğiniz birkaç yöntem, dakikalar içinde etkili çözümler bulmanızı sağlıyor. Doğal yöntemlerle beyaz saçları kamufle etmenin yolları aslında düşünülenden daha basit. İşte o çözümler…

KAHVE

Bir güzellik uzmanı ve kuaför olan Madison Dufour , "Bazen kahve telvesi, saçın geri kalanıyla karışmasına yardımcı olacak kadar gri saçları kapatabilir" açıklamasında bulundu.

Bununla birlikte, bunun uzun vadeli bir çözüm olmadığını ve daha açık renkli saçlarınız varsa işe yaramayacağını belirtiyor. Tek yapmanız gereken iki ila dört fincan soğutulmuş kahveyi biraz telve ile karıştırarak ıslak saça uygulamak ve durulamadan önce 20 dakika bekletmek.

Üstelik kahvenin saça sağladığı tek fayda beyazları kapatmak değildir. Internal Journal of Dermatology'de yayınlanan 2007 tarihli bir Alman araştırmasına göre, kahve içmek erkeklerde ve kadınlarda saç uzamasını teşvik etmeye yardımcı olabilir.