Saçlardaki beyazları yok etmenin en doğal yöntemi! Evinizin rahatlığında sadece dakikalar içinde…

Evinizin rahatlığında uygulayabileceğiniz birkaç yöntem, dakikalar içinde etkili çözümler bulmanızı sağlıyor. Doğal yöntemlerle beyaz saçları kamufle etmenin yolları aslında düşünülenden daha basit. İşte o çözümler…
KAHVE
Bir güzellik uzmanı ve kuaför olan Madison Dufour , "Bazen kahve telvesi, saçın geri kalanıyla karışmasına yardımcı olacak kadar gri saçları kapatabilir" açıklamasında bulundu.
Bununla birlikte, bunun uzun vadeli bir çözüm olmadığını ve daha açık renkli saçlarınız varsa işe yaramayacağını belirtiyor. Tek yapmanız gereken iki ila dört fincan soğutulmuş kahveyi biraz telve ile karıştırarak ıslak saça uygulamak ve durulamadan önce 20 dakika bekletmek.
Üstelik kahvenin saça sağladığı tek fayda beyazları kapatmak değildir. Internal Journal of Dermatology'de yayınlanan 2007 tarihli bir Alman araştırmasına göre, kahve içmek erkeklerde ve kadınlarda saç uzamasını teşvik etmeye yardımcı olabilir.
GEÇİCİ BOYA
Beyazları kapatmanın en etkili bir diğer yolu; geçici kapatma sağlayan spreylerdir. Kısa vadede beyazları kapatmayı sağlayan bu ürünler, kolay bir çözüm sunuyor.
KINA
Eski dönemlerde en çok kullanılan ürünlerden biri olan kına, doğal olarak saçı renklendirmenin en iyi yöntemlerinden biri. Beyaz tüyleri etkili bir şekilde kapatmasına rağmen, kınanın bazı dezavantajları vardır. Dufour, "Üzerinde kına bulunan saça herhangi bir kimyasal ürün uygulanırsa, kötü bir kimyasal süreye neden olur ve bazen diğer koruyucuları giderir" diyor. Bu rotaya gitmeden önce stilistinize danıştığınızdan emin olun.
SAÇ AYRIMINIZDA DEĞİŞİKLİKLER YAPIN
Saçların belirli bölümünde yoğunlaşan beyazları ortadan kaldırmak için denenebilecek en iyi yöntemlerden biri; saç ayrımınızda farklı noktaları denemek. Örneğin; zikzak bir ayrım yapmak, beyaz saçların konumunu değiştirebilmesi sayesinde daha az fark edilebilir hale gelmesini sağlayabilir.