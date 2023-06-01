“Saçlarınızı kaç kez şampuanlıyorsunuz?” Bu sorunun cevabı sağlıksız saçların sebebi olabilir! Sakın bunu yapmayın...

Genel olarak uzmanlar, tek bir yıkamanın insanların kafa derilerinin çoğunu düzgün bir şekilde temizleyeceği konusunda hemfikir görünüyor. Bu nedenle daha kalın, daha gür ve daha az pul pul dökülen saçlarla sonuçlanıyor. Ancak birden fazla şampuanın faydalı olabileceği zamanlar da var.
Uzman Dermatolog Dr. Mia Jing Gao. "Yağlı bir bölge olduğu için, aynı zamanda bakteri üretimine de nedne olabilir, bu nedenle kafa derinizdeki lekeler ve egzama gibi şeyleri önlemek için temiz tutmanız önemlidir" açıklamasında bulundu.
"YAĞI AZALTABİLİR VEYA NEM ARTIRABİLİR"
Kuaför Shu-Lan Cheung ise; şampuanı deterjana benzetiyor. Hem kafa derisindeki hem de saç tellerindeki kiri ve kokuyu giderir. Formüle bağlı olarak, yağı sınırlandırılabilir veya nemlendirmeyi artırmaya yardımcı olabilir. Cheung, ayrıca, düzgün bir yıkamanın kafa derisini uyardığı göz önüne alındığında, uygulamanın saç büyümesini desteklediğini belirtti.
Saçınızı iki kez şampuanladığınızda, saç derisini daha derinlemesine temizlemeye çalışıyor olabilirsiniz. Fakat yine de çoğu uzmanın çoğu durumda bunu yapmamanızı tavsiye ediyor.
"YALNIZCA BİR KEZ ŞAMPUANLAMAK YETERLİ"
Cheung, "Genel olarak, kaliteli bir şampuan kullanıyorsanız, saçınızı yalnızca bir kez şampuanlamanız gerekir," dedi ve özellikle yönergelerin cinsiyete veya saç uzunluğuna göre değişmediğini belirtti. "Saçınızı daha seyrek yıkıyorsanız veya birden çok şekillendirici ürün kullanıyorsanız, ilk yıkama kiri gevşettiği ve ikincisi de yok ettiği için iki kez yıkamayı düşünmeniz gerekebilir."
Cheung ayrıca çoğu durumda saçı "üç kez şampuanlamanın gereksiz" olduğunu vurguluyor. Saçların aşırı derecede yağlı olduğu durumlarda bunun yapılabileceğini fakat, genel anlamda en fazla iki kez şampuanlama yapılması gerektiğini belirtiyor.
"İKİ KERE ŞAMPUAN İŞLEMİ UYGULAMAK GEREKSİZ BİR RUTİN"
Dermatolog Dr. Leah Ansell'e göre, çoğu insan için iki yıkama bile gereksizdir, çünkü bu uygulama saçınızın bazı yararlı yağlarını kaybetmesine neden olabilir. Özellikle kafa derisinin yağlı tutmanın önemli olduğunu, aşırı yıkamanın ise; bu yağı ortadan kaldırarak daha fazla soruna neden olabileceğini söylüyor.
Ansell, aşırı yıkamanın renk kaybı, kuruluk, kırılmış uçlar ve kepeklenme gibi bir dizi başka sorunun da ana konusu olabileceğine dair bilgi verdi.
Tüm bu bilgilerin yanı sıra Kuaför Cheung, saç dokusunun da kaç kez yıkanması gerektiğini belirleyen bir unsur olduğunu belirtti. Örneğin; kıvırcık saçlar çok sık yıkanırsa kabarabilir. Genel bir kural olarak, kafanız kaşınıyorsa, pul pul dökülüyorsa ve hatta ağrıyorsa, kafa derinizi biraz fazla yıkıyor olabileceğinizi varsaymalısınız.