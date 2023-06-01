“Saçlarınızı kaç kez şampuanlıyorsunuz?” Bu sorunun cevabı sağlıksız saçların sebebi olabilir! Sakın bunu yapmayın...

Genel olarak uzmanlar, tek bir yıkamanın insanların kafa derilerinin çoğunu düzgün bir şekilde temizleyeceği konusunda hemfikir görünüyor. Bu nedenle daha kalın, daha gür ve daha az pul pul dökülen saçlarla sonuçlanıyor. Ancak birden fazla şampuanın faydalı olabileceği zamanlar da var.

Uzman Dermatolog Dr. Mia Jing Gao. "Yağlı bir bölge olduğu için, aynı zamanda bakteri üretimine de nedne olabilir, bu nedenle kafa derinizdeki lekeler ve egzama gibi şeyleri önlemek için temiz tutmanız önemlidir" açıklamasında bulundu.

"YAĞI AZALTABİLİR VEYA NEM ARTIRABİLİR"

Kuaför Shu-Lan Cheung ise; şampuanı deterjana benzetiyor. Hem kafa derisindeki hem de saç tellerindeki kiri ve kokuyu giderir. Formüle bağlı olarak, yağı sınırlandırılabilir veya nemlendirmeyi artırmaya yardımcı olabilir. Cheung, ayrıca, düzgün bir yıkamanın kafa derisini uyardığı göz önüne alındığında, uygulamanın saç büyümesini desteklediğini belirtti.

Saçınızı iki kez şampuanladığınızda, saç derisini daha derinlemesine temizlemeye çalışıyor olabilirsiniz. Fakat yine de çoğu uzmanın çoğu durumda bunu yapmamanızı tavsiye ediyor.