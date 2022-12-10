1 bardağı baş ağrısını bıçak gibi kesiyor! Adeta doğal ilaç niyetine...

NANE

Nane yağını boyun, baş, alın ve şakak bölgelerine masaj yapılarak uygulandığında kan dolaşımını hızlandırır ve kan akışını hızlandırır ve baş ağrısını hafifletir. Bununla birlikte sinüslerinizi rahatlatmak isterseniz ; kaynamış bir kap suyun içine 5-6 damla nane yağı damlatıp, buharını soluyarak tıkanmış burnunuzu açabilirsiniz.

LAVANTA YAĞI

Nane yağı gibi lavanta yağı da doğanın şifalı yağlarından biri olarak bilinir. En önemli özelliğini ise baş ağrılarına karşı giriştiği amansız mücadeleden alır. Özellikle eğer migren gibi tüm günlük hayatınızı etkileyen bir probleminiz varsa ağrıya karşı lavanta yağı kullanmayı bir deneyebilirsiniz. Ayrıca yastığınızın bir kenarına lavanta yağı damlatmanızda huzur dolu uykuya geçişinize yardımcı olacaktır.

MELİSA OTU

Melisa otunu çay şeklinde içebilirsiniz. Sakinleştirir, rahatlatır. Bir bardak suyu kaynatın ve içine bir tutam melisa otunu ekleyip, 10-15 dk. Kaynatın ve altını kapatıp 15 dk. Demleyip süzün ve ılıyınca için.

ZENCEFİL

Zencefil çayı içildiğinde baş ağrıları ve mide sorunlarına işifa olur . Mide bulantıları yaratan migren ağrılarında kullanılır. Ayrıca zencefilin içinde bulunan bileşenlerden bazıları ağrıya neden olan enzimlerin üretimini engeller. Ayrıca mensturasyon dönemi ağrılarınıda hafifletir. Günde maksimum 1 bardak içilmelidir. 2 bardak su ile 1 dolu tatlı kaşığı kadar taze zencefil 15 dk kaynatılıp demlenir.

SARI KANTARON

Doğal anti-depresan olarak bilinen sarı kantaron, çay olarak tüketildiğinde vücudu gevşeterek ve kan dolaşımını hızlandırarak baş ağrısına iyi gelir. Ancak bazı ilaçlarla etkileşime girebilir bu sebep ile hekiminizle görüşmeden kullanmamalısınız. 1 bardak su ile 1 tatlı kaşığı kadar kantaron 15 dk kaynatılıp demlenir.

PAPATYA

İçerdiği antioksidanlardan dolayı baş ağrısını rahatlatıcı etki gösterir. Aynı zamanda sindirim sistemini düzenler, kilo vermeye yardımcı olur. Kanserden korumada da etkilidir.

Stres, gerginlik, sinir, endişe, kaygı nedeniyle ortaya çıkan baş ağrılarının hafifletilmesinde kullanılan bir bitkidir. Çay olarak tüketilmeli ve tüketildikten sonra dikkat gerektiren işler yapılmamalıdır. Uykuya geçmeye yardımcıdır. 2 bardak su ile bir tutam papatya 15 dk kaynatılıp demlenir.