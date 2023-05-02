1 Haftada Kaç Kilo Verilir? Spor Yaparak, Diyet Ve Yürüyüşle Bir Haftada En Fazla Kaç Kilo Verilebilir?

1 haftada kaç kilo verilir öğrenmek isteyenler için bu rakam, sağlıklı bir yetişkinde 500 gr ile 1 kg arasında olmalıdır. Spor yaparak 1 haftada en fazla kaç kilo verilir diye düşünenlerin, sağlıklı zayıflamaları için beslenme düzenlerini de gözden geçirmeleri gerekir. Diyet ve yürüyüşle bir haftada kaç kilo verilebilir diyenler, sıkı bir tempo ile 3 gün içinde 350 gram yağ yakabilirler. 1 haftada ne kadar zayıflamak mümkün? İşte detaylar…

1 Haftada Kaç Kilo Verilir?

Bireyin sağlıklı ve özgüvenli olması için zayıf bir bedene sahip olması oldukça önemlidir. Doğru bir şekilde kilo vermek için dikkat edilmesi gerekenlerin başında, beslenme alışkanlığının düzenlenmesi ile hareket etmek gelir. İnsanlar, her ne kadar hayal ettikleri bedene bir an önce sahip olmak isteseler de bu durumun bazı zararları bulunur. Ani kilo kaybı, elektrolit dengesinin bozulmasına, safra taşı oluşumuna, kabızlığa, adet düzensizliğine, baş ağrısına, baş dönmesine, yorgunluğa, sinirliliğe, kas kaybına ve saç dökülmesine neden olabilir. Bu yüzden kontrolsüz zayıflamanın önüne geçmek için diyet programının bir uzman tarafından hazırlanmış olması gerekir. Çabuk zayıflamak için uzun süre boyunca aç kalmak ise son derecede yanlıştır. Spor ve diyet ile birlikte bir kişi bir haftada 500 gr ile 1 kg arasında kilo verebilir. Daha fazlası vücut için sağlıklı değildir.

Neden Kilo Verilmelidir?

Estetik kaygıları gidermek ve sağlıklı olmanın yanı sıra zayıf bir bedene sahip olmak her açıdan avantajlıdır. Bunun aksine fazla kilolu olmak, başta özgüvensizlik olmak üzere kişi için fiziksel ve psikolojik bazı sorunların doğmasına yol açabilir. Fazla kilonun başlıca zararları arasında şunlar yer alır:

Obezite

Kalp ve damar hastalıkları

Blount hastalığı (kemik deformitesi)

Omurga ve eklem ağrıları

Artrit (eklem iltihaplanması)

Uyku apnesi

Yüksek tansiyon

Yüksek kolesterol

Diyabet

Karaciğer yağlanması

Safra taşı

Depresyon