1 Litre Turşu Suyuna Ne Kadar Sirke ve Tuz Konur? 1 Kilo Turşuya Kaç Kaşık Tuz Atılır?

1 litre turşu suyuna hangi malzemelerin girdiği ve oranlarının nasıl olduğu çok önemlidir. Malzemelerin oranları kaç litre yapılacağına göre değişir. 1 kilo kavanoza turşu yapımı için kullanılan ürünler ile 3 kilo da kullanılan ürünler bir değildir. Ayrıca turşu suyunun sağlıklı olduğu da es geçilmemelidir. Probiyotik ve antioksidan açısından zengin bir sudur. 1 litre turşu suyuna ne kadar sirke ve tuz konur, turşu suyu hazırlama aşamaları ve ne kadar tuz atılır konuları, doğru turşu suyu yapımını sunacaktır.

1 Litre Turşu Suyuna Ne Kadar Sirke ve Tuz Konur?

Yemek kültürümüzde turşu olmazsa olmazdır. Her evin sofrasında çeşitli turşu görmek mümkündür. Bölgesel olarak turşu çeşitleri de değişmektedir. Yani sadece salatalık, lahana turşusu yoktur. Bazı bölgelerde nane turşusu sıkça yapılmaktadır. Neredeyse her sebzenin turşusu yapılmaktadır. Brokoli sebzesinden bile turşu yapılmaktadır. Bu malzemeleri tercih etmek kişinin damak zevkine bağlıdır. Bu durum turşu suyu hazırlarken de geçerlidir. Kimileri elma sirkesini kullanmayı tercih eder. Kimileri de üzüm sirkesini kullanmayı tercih eder.

1 Litre Turşu Suyu Hazırlama

1 litrelik bir kaba turşu suyu hazırlamak için elde edilmesi gereken bazı malzemeler vardır. Bu malzemeler turşunun püf noktasıdır. Dolayısıyla olmazsa olmaz malzemeleridir. Öncelikle 1 litre suyu hazırlamalısınız. Bu su kaynamış su olmalıdır.

Kaynamış suyun içerisine yarım su bardağı sirke katmalısınız.

Daha sonra sırayla yarım limon suyu, 3 yemek kaşığı tuz (Bu tuz turşularda kullanılan tuz olmalıdır. Yani kaya,iri tuz olmalıdır), son olarak 1 tatlı kaşığı toz şekeri katmalısınız.

Tüm bu malzemelerin hepsi suyun içerisinde iyice çözülmelidir. Böylece 1 litrelik turşu suyunuz hazır olacaktır.

1 Kilo Kavanoza Turşu Yapımı

1 kilo kavanoza turşu yapmak için öncelikle hangi sebzeden ya da sebzelerden turşu yapmak istediğinizi seçmelisiniz. Daha sonra seçtiğiniz sebzeleri 1 kiloluk kavanoza yerleştirmeniz gerekiyor.

1 kilo kavanoz turşu suyu yapmak için ilk olarak kaynar suya ihtiyacınız var.

Kaynar suyun içerisine 1 su bardağı elma sirkesi katmanız gerekir.

Daha sonra kaynar suyun içerisine 1 çorba kaşığı kaya tuzu, 1 tatlı kaşığı limon tuzu ve 1 tatlı kaşığı şeker katmalısınız.

1 Litre Turşu Suyuna Ne Kadar Tuz Konur?

Turşu yapılırken oranlar çok önemlidir. Turşunun salamurasının tam olması için, turşunun uzun ömürlü olabilmesi için tuzun ne kadar konacağı da çok önemlidir. Diğer malzemelerin ne kadar olacağına göre tuzun ne kadar konduğu da değişebilir. Genel olarak ifade edecek olursak 1 litre suya 2 yemek kaşığı tuz konulmalıdır.

1 Kilo Turşuya Ne Kadar Tuz Atılır?

1 kilo turşu suyunu 1 litre turşu suyuyla eş tutmak mümkündür. Çünkü turşu suyundaki oranlar genelde aynıdır. Bir önceki başlıkta 1 litrelik suya 2 yemek kaşığı kaya tuzunun konulması gerektiği ifade edilmiştir. Bu ölçü duruma göre 1,5 yemek kaşığı da olabilir. Dolayısıyla 1 kilo turşuya 1,5 ya da 2 yemek kaşığı kaya tuzu atabilirsiniz.