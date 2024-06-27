100 yaşını aşanların yöntemi! Hem sağlıklı hem uzun yaşamın sırrıymış meğer...



SU İÇMEK: Yeterince su içmemek kalp, beyin, böbrek, diyabet gibi hastalıklara neden olur ve hızlı yaşlanmaya götürür. Susamayı beklemeden su içilmeli, tüm güne yayarak minimum 8 bardak su içilmelidir. Toksinler su tüketimi ile vücuttan atılır.

YETERLİ OKSİJEN: KOAH, yüksek irtifa, kansızlık, uyku apnesi, damar tıkanıklığı, burunda deviasyon, diş sıkma, panik atak gibi durumlarda hipoksi yeni oksjien azlığı olur. Bu durumlar düzeltilmezse hızlı yaşlanmaya sebep olur.

DETOKS: Gerçek anlamda detoks, hücrelerin içinin temizlenmesiyle olur. Hayatımızdaki plastikler, pestisitler, kimyasallar, deterjanlar, hava kirliliği, egzoz, paketli gıdalar, kozmetikleri azaltmalıyız.

SOĞUK UYGULAMALAR: Soğuk uygulamalar; soğuk duş, ortam sıcaklığının düşürülmesi, buzlu küvete girmek, yatak odasının sıcaklık derecesinin düşürülmesi gibi yöntemlerle yapılabilir.

METABOLİK HIZ: Ömür uzunluğunda temel belirleyici, metabolik hızdır. Kalori kısıtlandığında metabolik hız azalır, vücut sıcaklığı düşer. Vücut bir bakıma kış uykusuna yatar. Kış uykusuna yatan hayvanların, kış uykusuna yatmayan aynı türdeki hayvanlara göre 5 kat uzun yaşadığı gösterilmiştir.

UYKU: Hücresel iyileşme için gerekli olan melatonin saat 21.00'de salınmaya başlar, 23.00'te pik yapar. 3-4 saat pik seviyesinde kalıp sabaha doğru düşüşe geçer. Ancak gece televizyon, telefon, bilgisayar gibi mavi ışıklara bakmak melatonin salgısını yüzde 50 düşürür. Yani gece kullanılan elektronikler hızlı yaşlanma sebebidir.





YAPAY ZEKA İLE DEĞERLENDİRME

Uzm. Dr. Öztürk, uzun yaşam için uzmanların tedavi planlamalarını ise şöyle sıraladı: "Detaylı fizik muayeneden sonra, kadın ve erkeğe özel kan tahlilleri yapılır. Kişiye özel beslenme planı, eksik vitamin ve minerallerin yerine konması, uyku, stres yönetimi gibi yaşam tarzı uygulamaları anlatılır. Hastalıklara yatkınlığı gösteren genetik testler, SNP testleri yapılır. Amaç, potansiyel riskleri tespit edip önlemektir. Gerekiyorsa hormon replasmanları yapılabilir. Tüm vücut MR ve yapay zeka ile değerlendirilir, kanda dolaşan kanser hücrelerini tespit eden likit biyopsi gibi ileri Longevity analizleri yapılır. Cryo kabin denen soğuk uygulama planlanabilir. Eksi 180 derecede 1-2 dakika, soğuk nitrojen buharı verilerek ağrıların azaltılması ve iyileşmenin hızlandırılması hedeflenir. Kırmızı ışık tedavileri, infrared sauna gibi uygulamaların yanı sıra kişiler kendileri de soğuk duş, hamam ve sauna gibi uygulamaları ara ara yapabilir. Masaj, lenfatik drenaj uygulamaları ve cilt gençleştirme lazerleri de yapılabilir."