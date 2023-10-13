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100 yaşını görmenin anahtarı bu 5 adımda! Kronik hastalıklara savaş açıyor…

Uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek için sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, stres yönetimi gibi temel ilkeleri benimsemek önemlidir. Dengeli bir beslenmeyle vücudu ihtiyaç duyduğu besin maddeleri ile desteklemek, fiziksel aktivite ile formda kalmak, stresi kontrol altında tutmak ve zararlı alışkanlıklardan kaçınmak uzun vadeli sağlık ve yaşam beklentisi için kritik öneme sahiptir.

Giriş Tarihi: 13.10.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 09:19
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100 yaşını görmenin anahtarı bu 5 adımda! Kronik hastalıklara savaş açıyor…

100 yaşını görmede en büyük etken istisnasız kronik hastalıklardan korunmaktan geçiyor. Ancak sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürürseniz birçok kronik sağlık sorunu büyük ölçüde önlenebilir.

Yazar Christianne Wolff, 100 yaşına kadar yaşamanın beş ipucunu sizler için paylaştı.

MİKROBİYOMUNUZU DESTEKLEYİN

Bireysel bağırsak mikrobiyomunuz, bağırsaklarınızda yaşayan ve sindiriminizi, bağışıklık sisteminizi, cilt sağlığınızı ve daha fazlasını etkileyen trilyonlarca bakteri ve diğer mikropların evidir.

Abur cubur, şeker ve yağlı gıdalar mikrobiyomunuzu zorlayabilirken, probiyotik gıdalar tüketmek bağırsak sağlığınızı iyileştirebilir.

Uzman, faydalı bakterilerle dolu aşağıdaki gıdaların tüketilmesini önerdi:

  • Kombu çayı
  • Lâhana turşusu
  • Yoğurt
  • Kefir
  • Kimchi

Uzman, kakao, nar, meyveler, badem ve ıspanak gibi antioksidan bileşiklerle dolu gıdaların da mikrobiyomunuza ve dolayısıyla genel ömrünüze fayda sağlayabileceğini ekledi.

OLUMLU DÜŞÜNMEK

Wolff'a göre olumlu bir zihniyete sahip olmak, erken ölüm şansınızı yüzde 40 oranında azaltabilir.

Ömrünüzü uzatmak için endişeler yerine pozitiflere odaklanmanızı öneriyor.

DAHA İYİ BİR UYKU UYUMAK

Wolff şunları söyledi: "İyileşmemizin çoğunu uykumuzda yapıyoruz, bu yüzden iyi uyuyamazsak, iyi bir şekilde iyileşemeyiz."

Uzman, yetersiz uykunun zayıf bağışıklık sisteminden kalp hastalığına kadar pek çok sağlık sorununa yol açabileceğini açıkladı.

Ancak aylara yayılan bir uyku probleminiz varsa uzmanlar mutlaka bir hekimden destek almanızı öneriyor.

NEFES ÇALIŞMASI

Wolff, nefes çalışmasının yalnızca akciğer kapasitesini arttırmakla ve stresin tetiklediği hastalıkları hafifletmekle kalmayıp aynı zamanda daha uzun bir ömre ulaşmanıza da yardımcı olabileceğini söyledi.

Framingham Araştırması da aynı zamanda daha büyük akciğer kapasitesini daha uzun bir ömürle bağlantılı olduğunu göstermektedir.

Wolff, "Bunun etkili yanı nefes çalışması, egzersiz ve meditasyonla akciğer kapasitemizi çok kolay bir şekilde artırabilmemizdir " diye ekledi.

MEDİTASYON

Meditasyon, akciğer kapasitenizi artırmanın yanı sıra kan basıncınızı düşürebilir ve genel sağlığınızı iyileştirebilir.

Wolff şunları söyledi: "Meditasyonla iyileşmenin belki de en önemli belirleyicisi, yaşlanmanın ve uzun ömürlülüğün çok önemli bir göstergesi olan telomer uzunluğudur (telomerler DNA'mızın uç kapağıdır). Daha uzun telomerler daha az hastalık ve daha uzun ömürle ilişkilidir."

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