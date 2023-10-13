100 yaşını görmenin anahtarı bu 5 adımda! Kronik hastalıklara savaş açıyor…

Wolff şunları söyledi: "Meditasyonla iyileşmenin belki de en önemli belirleyicisi, yaşlanmanın ve uzun ömürlülüğün çok önemli bir göstergesi olan telomer uzunluğudur (telomerler DNA'mızın uç kapağıdır). Daha uzun telomerler daha az hastalık ve daha uzun ömürle ilişkilidir."