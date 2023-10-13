100 yaşını görmenin anahtarı bu 5 adımda! Kronik hastalıklara savaş açıyor…

100 yaşını görmede en büyük etken istisnasız kronik hastalıklardan korunmaktan geçiyor. Ancak sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürürseniz birçok kronik sağlık sorunu büyük ölçüde önlenebilir.
Yazar Christianne Wolff, 100 yaşına kadar yaşamanın beş ipucunu sizler için paylaştı.
MİKROBİYOMUNUZU DESTEKLEYİN
Bireysel bağırsak mikrobiyomunuz, bağırsaklarınızda yaşayan ve sindiriminizi, bağışıklık sisteminizi, cilt sağlığınızı ve daha fazlasını etkileyen trilyonlarca bakteri ve diğer mikropların evidir.
Abur cubur, şeker ve yağlı gıdalar mikrobiyomunuzu zorlayabilirken, probiyotik gıdalar tüketmek bağırsak sağlığınızı iyileştirebilir.
Uzman, faydalı bakterilerle dolu aşağıdaki gıdaların tüketilmesini önerdi:
Uzman, kakao, nar, meyveler, badem ve ıspanak gibi antioksidan bileşiklerle dolu gıdaların da mikrobiyomunuza ve dolayısıyla genel ömrünüze fayda sağlayabileceğini ekledi.
OLUMLU DÜŞÜNMEK
Wolff'a göre olumlu bir zihniyete sahip olmak, erken ölüm şansınızı yüzde 40 oranında azaltabilir.
Ömrünüzü uzatmak için endişeler yerine pozitiflere odaklanmanızı öneriyor.
DAHA İYİ BİR UYKU UYUMAK
Wolff şunları söyledi: "İyileşmemizin çoğunu uykumuzda yapıyoruz, bu yüzden iyi uyuyamazsak, iyi bir şekilde iyileşemeyiz."
Uzman, yetersiz uykunun zayıf bağışıklık sisteminden kalp hastalığına kadar pek çok sağlık sorununa yol açabileceğini açıkladı.
Ancak aylara yayılan bir uyku probleminiz varsa uzmanlar mutlaka bir hekimden destek almanızı öneriyor.
NEFES ÇALIŞMASI
Wolff, nefes çalışmasının yalnızca akciğer kapasitesini arttırmakla ve stresin tetiklediği hastalıkları hafifletmekle kalmayıp aynı zamanda daha uzun bir ömre ulaşmanıza da yardımcı olabileceğini söyledi.
Framingham Araştırması da aynı zamanda daha büyük akciğer kapasitesini daha uzun bir ömürle bağlantılı olduğunu göstermektedir.
Wolff, "Bunun etkili yanı nefes çalışması, egzersiz ve meditasyonla akciğer kapasitemizi çok kolay bir şekilde artırabilmemizdir " diye ekledi.
MEDİTASYON
Meditasyon, akciğer kapasitenizi artırmanın yanı sıra kan basıncınızı düşürebilir ve genel sağlığınızı iyileştirebilir.