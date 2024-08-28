130 kilodan 75 kiloya düştü! Azmini gören hayran oluyor...

"HERKESE AMELİYATI ÖNERİRİM" 55 kilo veren Sabahat Şahin ise korkularına rağmen ameliyat olduğunu ve şu anda kendisini iyi hissettiğini anlatarak, "9 ayda 55 kilo verdim. Çocuklardan önce 45 kilo vermiştim ama çocuklardan sonra kilo veremedim. Korkularım vardı başta ama doktorumla tanışınca bu korkuları yendim. Herkese ameliyatı öneririm ama doğru doktoru bulmalı insanlar" diye konuştu.





"EŞİM VE ÇOCUKLARIMA AYRI, KENDİME AYRI YEMEK YAPIYORUM"

Ameliyattan sonra diyet ve sporu hiç aksatmadığını dile getiren Şahin, "Hayatıma ameliyattan sonra diyet ve sporu entegre ettim. Hiçbir zaman sporu bırakmadım ve bırakmayacağım. 4 çocukla zor olsa dahi bu süreci devam ettireceğim. Hedefim 60-65 kiloya düşmek. Çocuklarım beni anlıyor ve bana destek oluyor. Evde eşim ve çocuklarıma ayrı, kendime de ayrı yemek yapıyorum. Diyetimi de aksatmıyorum" ifadelerini kullandı.