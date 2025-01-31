15 dakikada yüksek kan şekeri seviyesini düşürüyor! Tek yapmanız gereken yemekten sonra…

sadece sindirimi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun vadede sağlığınızı da olumlu yönde etkiliyor. Üstelik bu basit alışkanlık, günlük yaşamınıza kolayca dahil edilebilecek küçük bir değişiklikle büyük faydalar sağlamanıza yardımcı olabilir.

Dr. Elroy Aguiar, sağlık sorunlarının birden ortaya çıkmadığını bu sorunların uzun vadede biriktiğini, ancak düzenli egzersiz yaparsanız bu sorunların önüne geçebileceğinizi belirtti. Yemek sonrası 15 dakikalık hafif bir yürüyüş sayesinde birçok sağlık problemini geride bırakabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte detaylar…

OLDUKÇA KOLAY

Yemeklerden sonra 15 dakika tempolu yürüyerek sağlığınıza sağlık katabilirsiniz. Aslında sağlıklı yaşam tahmin ettiğinizden daha kolay ve uygulanabilir. İşte bunu yapmanın en kolay yolu, Dr. Elroy Aguiar'a göre tempolu yürümektir.

Yapılan bir çalışmada, bir öğünden hemen sonra yürümenin, günün ilerleyen saatlerinde aynı süre boyunca gezinmekten daha etkili olduğunu öne sürdü. Aguiar, bunun kan şekeri seviyelerini düzenleme yeteneğiyle ilgisi olabileceğini de belirtti.