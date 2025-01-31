15 dakikada yüksek kan şekeri seviyesini düşürüyor! Tek yapmanız gereken yemekten sonra…

sadece sindirimi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun vadede sağlığınızı da olumlu yönde etkiliyor. Üstelik bu basit alışkanlık, günlük yaşamınıza kolayca dahil edilebilecek küçük bir değişiklikle büyük faydalar sağlamanıza yardımcı olabilir.
Dr. Elroy Aguiar, sağlık sorunlarının birden ortaya çıkmadığını bu sorunların uzun vadede biriktiğini, ancak düzenli egzersiz yaparsanız bu sorunların önüne geçebileceğinizi belirtti. Yemek sonrası 15 dakikalık hafif bir yürüyüş sayesinde birçok sağlık problemini geride bırakabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte detaylar…
OLDUKÇA KOLAY
Yemeklerden sonra 15 dakika tempolu yürüyerek sağlığınıza sağlık katabilirsiniz. Aslında sağlıklı yaşam tahmin ettiğinizden daha kolay ve uygulanabilir. İşte bunu yapmanın en kolay yolu, Dr. Elroy Aguiar'a göre tempolu yürümektir.
Yapılan bir çalışmada, bir öğünden hemen sonra yürümenin, günün ilerleyen saatlerinde aynı süre boyunca gezinmekten daha etkili olduğunu öne sürdü. Aguiar, bunun kan şekeri seviyelerini düzenleme yeteneğiyle ilgisi olabileceğini de belirtti.
YEMEKLERDEN SONRA NEDEN YÜRÜYÜŞ YAPMALISINIZ?
Uzmanlar, hafif bir egzersizle bile kan basıncının ve kan şekerinin düştüğünü belirtiyor.
Yemeklerden hemen sonra 15 dakika yürümenin mi yoksa aynı sürede sabah aç karnına yürümenin mi daha etkili olduğuna bakıldı.
Çalışma, glikoz intoleransı riski taşıyan yaşlı kişiler ile yapıldı ve yemeklerden hemen sonra yürüyenlerin, gün boyunca en düşük kan şekeri oranına sahip olduğunu belirtti.
Bunun nedeni, egzersiz sırasında glikozun enerji olarak kullanılmak üzere çalışan kasların hücrelerine çekilmesidir. Sonuç olarak, kan şekeriniz düşer.
Dr. Aguiar, bir öğün yedikten sonra, 15 dakika yürüyüş yaparsanız, kan şekeri seviyenizdeki artış azaltacak aynı zamanda kan şekerinizi 24 veya 48 saate kadar daha iyi bir aralıkta tutacak dedi.
BİR SAAT KOŞMANIZ VE TERLEMENİZ GEREKMİYOR
Bir saat koşup kendinizi yormadan her ana öğünden sonra sadece 15 dakika yürümek kendi başına sağlığınız için oldukça faydalı olacaktır.
YEMEKLERDEN SONRA YÜRÜYÜŞ YAPMAK KİMLER İÇİN UYGUNDUR?
Bu tavsiye özellikle insülin direnci olan, diyabeti olan veya yüksek tansiyonu olan kişiler için geçerlidir. Ancak Dr. Aguiar bunun yalnızca bu gruplara özel olmaması gerektiğini ve hemen hemen herkesin faydalanabileceğini vurguluyor.
YEMEKLERDEN SONRA YÜRÜYÜŞTEN EN İYİ ŞEKİLDE NASIL YARARLANILIR?
Yemek sonrası yürüyüş yapmak sizin için uygunsa Dr. Aguiar'ın size birkaç tavsiyesi var.
Bu tavsiye, sıradan bir yürüyüş sırasında yapacağınızdan daha yüksek bir tempoda yürümenizi söylüyor.
Dr. Aguiar, "Her gün veya en azından iki günde bir yemeklerden 15 dakika sonra tempolu yürümek, kan basıncınızı ve kan şekeri seviyenizi iyileştirecektir" diye ekliyor.
"Zamanla, kötü kolesterolünüzü azaltacak, ardından kilo değişikliğine ve bel çevrenizde incelmeye neden olacaktır. Dr. Aguiar, "Kısa vadede egzersizle bunların hepsini hedefleyebilirsiniz dedi.