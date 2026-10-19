18 Ekim Dünya Menopoz Günü’nde uzmanlardan kritik uyarı! Kalbi ve kemikleri vuruyor…

Menopozun yalnızca adet döngüsünün sona ermesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Aydemir, "Östrojen seviyelerinin azalmasıyla birlikte kemik yoğunluğunda kayıp hızlanabiliyor ve osteoporoz olarak bilinen kemik erimesi riski artabiliyor. Bunun yanında yaşla birlikte kalp ve damar hastalıkları açısından risk faktörleri de önem kazanıyor. Metabolizmadaki değişiklikler, kas kütlesinin azalması ve yaşam tarzı faktörleri nedeniyle kilo kontrolü de zorlaşabiliyor. Bu nedenle menopoz döneminde düzenli sağlık kontrollerinin yapılması, kemik sağlığının değerlendirilmesi, tansiyon ve kolesterol gibi kalp-damar sağlığını etkileyen faktörlerin takip edilmesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının menopoz döneminde yaşam kalitesini artırabileceğini belirten Op. Dr. Hilal Bulut Aydemir, "Bu dönemde kalsiyum ve D vitamini ihtiyacının karşılanması, yeterli protein tüketimi ve dengeli beslenme kemik ve kas sağlığının korunmasına yardımcı oluyor. Düzenli yürüyüş, kas güçlendirici egzersizler ve kişinin fiziksel durumuna uygun spor aktiviteleri hem kilo kontrolünü destekliyor hem de genel sağlığa olumlu katkı sağlıyor. Sigara kullanımından uzak durmak, alkol tüketimini sınırlandırmak, yeterli uykuya özen göstermek ve stres yönetimine dikkat etmek de menopoz sürecinin daha sağlıklı geçirilmesine yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

"MENOPOZ DÖNEMİNDE DÜZENLİ KONTROLLER AKSATILMAMALI"

Menopozun her kadında farklı seyreden ve bireysel olarak değerlendirilmesi gereken bir süreç olduğunu hatırlatan Hilal Bulut Aydemir şunları söyledi:

"Menopoz bir hastalık değil, kadın yaşamının doğal bir evresidir. Ancak bu doğal süreçte ortaya çıkan bazı değişiklikler sağlık açısından yakından takip edilmelidir. Düzenli jinekolojik muayeneler, yaşa ve kişisel risk faktörlerine uygun taramalar ve gerekli görülen tetkikler sayesinde muhtemel sağlık sorunları erken dönemde değerlendirilebilir. Şikâyetlerin yoğunluğuna ve kişinin sağlık durumuna göre hormonal veya hormonal olmayan tedavi seçenekleri de değerlendirilebilir. Kadınların menopozu yaşamın sonu ya da yaşlanmanın başlangıcı olarak değil, sağlıklarına daha fazla özen göstermeleri gereken yeni bir dönem olarak görmeleri önemlidir."