19 yaşındaki genci yer yemez komaya soktu! Çok sevdiğimiz o sosun ardındaki ölümcül gerçek...

Soya sosu, birçok tarifte kendine yer bulan ve lezzet katan soslar arasında bulunuyor. Genellikle sushi ile özdeşleşmiş olsa da, aslında çorbalardan, sotelere birçok tarifte kullanılıyor. Fakat her besini olduğu gibi bu sosu da dozunda kullanmak çok önemli.
Soya sosunun içeriğinde bulunan "tuz miktarı" ölüme sürükleyecek kadar tehlikeli olabilir. Özellikle yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarınız mevcutsa, uzmanlar bu sosun tüketilmemesi ile ilgili önemli uyarılarda bulunuyor.
Yaklaşık 2000 yıldır Uzakdoğu'da kullanılan bu sos, tarifleri güzelleştirse de, daha batı ülkelerde kullanımı görece çok daha yeni bir süreç. Bu nedenle yanlış tüketimi risk taşıyor. Örneğin; tuz eklediğiniz bir yemeğe ayrıca soya sosu da kullanmak, günlük almanız gereken tuz oranının çok üstüne çıkmanıza neden olabilir.
Fazla soya sosu tüketen kişilerde ortaya çıkan vakalar da büyük şaşkınlığa neden oluyor. 2013 yılında, 19 yaşındaki bir genç adam, yaklaşık yarım litre tükettiği soya sosu nedeniyle acil servise kaldırıldı. Tedavisini yapan David J Carlberg, hiçbir uyarana yanıt vermediğini belirtti. Sinir sisteminin çalışmamaya başlaması sonucunda komaya girdi.
Genç adamın yaşadığı durum, "hipernatremi" adı verilen ve vücuttaki sıvının dokudan dışarı çıkarak kan ve doku arasındaki tuz seviyelerinin dengelenmeye çalışması sonucunda oluşan bir rahatsızlık.
Hipernatremi, akciğer gibi yerlerde ölümcül sıvı birikmesine neden olabilir, beyinde ise su kaybı sonucunda beyin küçülmesi ortaya çıkabilir. Çok hızlı bir şekilde tedavi edildi, ancak bilincini ve zihinsel yeteneklerini yeniden kazanmak için hâlâ üç günü bulunuyordu.
Bir başka vakada ise oldukça ilginç bir durum söz konusuydu. Depresyondan sonra çok fazla soya sosu tüketen bu kadın kadar şanslı olmayan başka bir kadın daha vardı. Doktorlar yardım etmeye çalışsa da akciğerlerindeki sıvı nedeniyle akciğer ödeminden hayatını kaybetti, ancak aynı zamanda ciddi beyin hasarına sahip olduğu da gözlemlendi.