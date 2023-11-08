19 yaşındaki genci yer yemez komaya soktu! Çok sevdiğimiz o sosun ardındaki ölümcül gerçek...

Uzakdoğu mutfağından hayatımıza giren bir sos türü, lezzetli gibi gelse de, aslında sizi öldürebilecek kadar tehlikeli. Birçok yerde giderek daha sık bir biçimde kullanılan bu sostan doğru şekilde faydalanmak hayati önem taşıyor. İşte her lokmasının risk taşıdığı o sos…

Giriş Tarihi: 08.11.2023 12:16 PAYLAŞ ABONE OL

Soya sosu, birçok tarifte kendine yer bulan ve lezzet katan soslar arasında bulunuyor. Genellikle sushi ile özdeşleşmiş olsa da, aslında çorbalardan, sotelere birçok tarifte kullanılıyor. Fakat her besini olduğu gibi bu sosu da dozunda kullanmak çok önemli.

Soya sosunun içeriğinde bulunan "tuz miktarı" ölüme sürükleyecek kadar tehlikeli olabilir. Özellikle yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarınız mevcutsa, uzmanlar bu sosun tüketilmemesi ile ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. Yaklaşık 2000 yıldır Uzakdoğu'da kullanılan bu sos, tarifleri güzelleştirse de, daha batı ülkelerde kullanımı görece çok daha yeni bir süreç. Bu nedenle yanlış tüketimi risk taşıyor. Örneğin; tuz eklediğiniz bir yemeğe ayrıca soya sosu da kullanmak, günlük almanız gereken tuz oranının çok üstüne çıkmanıza neden olabilir.