2 Bardak Pirince Ne Kadar Su ve Tuz Konur? 2 Su Bardağı Pirinçten Kaç Kişilik Pilav Çıkar?

Bir pirinç pilavı tarifinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için bu yemeğin içerdiği malzemelerin tam ölçüleri bilinmelidir. Dolayısıyla pirinç pilavının hazırlanmasında önemli rol oynayan su ve pirinç oranı öğrenildiği takdirde bu tarifin başarılı bir şekilde tamamlanması kolaylaşır. Bu konuda bilgi edinmek isteyen kişilere de 1 ve 2 su bardağı pirince ne kadar su ve tuz konur, kaç kişilik pilav çıkar gibi detaylı bir sorunun yanıtları aktarılmalıdır.

2 Bardak Pirince Ne Kadar Su Konur?

Pirinç pilavının lezzetli ve tane tane olması için bu tarifin içerdiği temel malzemelerin ölçülerinin öğrenilmesi gerekir. Bu sayede pirinç pilavının kaç kişi için yapıldığı fark etmeksizin tam kıvamında olması mümkündür. Dolayısıyla bu konuyla ilişkili olarak yanıt verilmesi gereken esas sorunun "Bir su bardağı pirince ne kadar su ve tuz konur?" olduğu söylenebilir. Çünkü pirinç pilavının ölçüsü genelde 1 bardak pirinç üzerinden belirlenir. Buna bağlı olarak pirincin ölçüsü arttıkça su ve tuz gibi malzemelerin miktarı da aynı oranda artırılır. Bu tarif hazırlanırken pilavın kıvamında olması için bir su bardağa pirince 1,5 su bardağı kadar su eklenmesi önerilir. 1 su bardağı pirinçten yapılan pilava eklenmesi tavsiye edilen tuz miktarı ise bir tutamdır. Bu temel ölçüler dikkate alındığı zaman 2 bardak pirinçle hazırlanacak olan pilavın diğer malzemelerinin miktarı aşağıdaki gibi sıralanabilir:

3 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

1 çay kaşığı kadar tuz

1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı tereyağı

2 Su Bardağı Pirinçten Kaç Kişilik Pilav Çıkar?

Pirinç pilavının kaç kişi için hazırlanacağı düşünülürken bu tarifte kullanılan pirinç miktarı dikkate alınır. Yani temelde 1 su bardağı pirinçle yapılan pilavın 2-3 kişilik olduğu söylenebilir. Bu bağlamda 2 su bardağı pirinç kullanılarak hazırlanan bir pilavın ise en az 6 kişiye yeterli geldiği belirtilmelidir. Ancak bu tarife arpa şehriye gibi malzemelerin de eklenmesi durumunda 2 su bardağı pirinçle yapılan bir pilav 7-8 kişiye yetebilir. Buna ek olarak pirinç pilavı farklı tariflere eşlik edecek şekilde servis edilecek ise 2 su bardağı pirinçten hazırlandığı takdirde 8 kişi için yeterlidir.