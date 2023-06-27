2000 Adım Kaç Kalori Yakar? İki Bin Adım Atmak Veya Koşmak İle Kaç Kalori Yakılır?

2000 adım kaç kalori yakar konusu pek çok kişi tarafından oldukça merak edilmektedir. Genellikle yürüyüşe yeni başlayan kişiler attığı adım sayısının ne kadar kalori götüreceğini bilmek isterr. Eğer bünyeniz yürüyüşe alışkın değilse yürüyüşte attığınız adım sayısını kademeli olarak arttırmalısınız. Peki o zaman iki bin adım atarak kaç kalori yakılır? Bu sorunun cevabı için içeriğimizin kalan kısmına inebilir ve 2000 adım kaç kalori yakar öğrenebilirsiniz.

2000 Adım Kaç Kalori Yakar?

Düzenli olarak yapılan günlük yürüyüşlerin sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazı olduğu günümüzde uzmanlar tarafından çok sık gündeme getirilmektedir. Bu yüzden kaç adım kaç kalori yaktırır birçok insan bilmek ister. Günlük 30 ila 45 dakika arasında yapılan bir yürüyüş esnasında ortalama 5-6 kilometre mesafe kat edilir. 1 kilometrede ortalama 1.250 adım atıldığı düşünüldüğü zaman 5-6 kilometrelik bir yürüyüşte ortalama 7000 adım atılmış olur. Günlük 10.000 adım atan bir insan ise ortalama 8 kilometrelik bir mesafeyi yürümüş olur. Kişi, ne kadar çok adım atarsa yakacağı kalori miktarı da artar. Fakat burada şöyle bir durum söz konusudur: yakılan kalori, kişinin kilosuna, adım uzunluğuna, yürüyüş hızına göre değişmektedir. Buna rağmen 2000 adım atan bir kişi ortalama olarak 100 kalori (kcal) yakar. Eğer kilo almak istemiyorsanız günlük 2 bin adım, uzun yaşamak istiyorsanız günlük 6 bin adım ve zayıflamak istiyorsanız günlük 10 bin adım atmalısınız.

1000 Adım Kaç Kalori Yakar? Bin Adım Atmak Veya Koşmak İle Kaç Kalori Yakılır?

Günlük Kaç Adım Atılmalı?

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen kampanyalar ile insanlar günlük 5.000 adım, 7.000 adım ve 10.000 adım atmaya teşvik edilmeye çalışılmaktadır. Bu kampanyaların hedefi yürüyerek sağlıklı bir yaşam konusunda insanları bilinçlendirmektir. Uzmanlara kulak verdiğimizde ise sağlıklı bir yaşam için günlük 10 bin adım atmamız gerektiğini öğreniyoruz.

Günlük yaşam içerisinde attığımız adım sayısı sadece vücut kitle endeksimize değil, insülin duyarlılığımıza da pozitif etki eder. Günlük yürüyüş alışkanlığı olmayan bir insan her gün 10 bin adım atmaya başlarsa vücut kitle endeksinde ortalama 0,84 birim azalma olur. İnsülin duyarlılığı ise 13,9 birim artar.