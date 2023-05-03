3 Ayda Kaç Kilo Verilir? Spor Yaparak, Diyet Ve Yürüyüşle Üç Ayda En Fazla Kaç Kilo Verilebilir?

Kilo vermek pek çok kişinin zorlandığı bir konudur. Ancak doğru motivasyon, spor ve diyet ile kilo verilebilir. Kendi potansiyelini görmek ve ne kadar sürede ne kadar kilo verebileceğini görmek isteyenler hem spor yaparak hem de diyet yaparak istedikleri vücuda ulaşabilirler. İstedikleri vücuda ve kiloya ulaşmak isteyen kişiler için bu yazımızda "3 ayda kaç kilo verilir? Spor yaparak 3 ayda en fazla kaç kilo verilir?" sorularının yanıtlarını derledik.

3 Ayda Kaç Kilo Verilir?

3 ayda kaç kilo verilebileceğinin ucu çok açıktır. Kişinin yaşına göre, yaşam tarzına göre, diyet ve spor yapıp yapmadığına göre ve cinsiyetine göre verilebilecek kilo oldukça değişiklik gösterir. 1 haftada 60 kilo olan bir insanın ortalama olarak 1.5 kilo vermesi normaldir. Daha fazla ya da daha az verebilir. Bu ortalamayı ele alırsak 60 kilo olan bir kişi 3 ayda yaklaşık olarak 18 kilo verebilir. Bu sayı kişinin kilosu arttıkça, spor ve diyet arttıkça artabilir ya da bu parametreler azaldıkça azalabilir.

Spor Yaparak 3 Ayda En Fazla Kaç Kilo Verilir?

Spor, diyet ve yürüyüş yardımı ile verilebilecek kilolar arttırılabilir. 1 haftada hem diyet hem spor yaparak 60 kilo bir kişinin 2- 2.5 kilo verdiği görülmüştür. Bu rakamı 3 aya uyarlarsak 60 kilo olan bir kişi spor ve diyetle 3 ayda 24- 30 kilo verebilir. Bu sayı kişinin metabolizmasına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle kilo verirken bir diyetisyen ile çalışmak, onun verdiği diyet ve spor programına uymak en sağlıklı seçim olacaktır. Daha fazla kilolar vermek için sağlıksız diyetler yapmak, farklı yollara başvurmak sağlığı tehlikeye atabilir. Bu nedenle bir uzmanla çalışmak sağlık için en önemlisidir.