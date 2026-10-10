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3 günden uzun süren yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat! Uzmanından kritik uyarı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan Yılmaz, havaların soğumasıyla birlikte insanların daha fazla kapalı ortamlarda vakit geçirmesinin enfeksiyonların yayılımını kolaylaştırabildiğini belirterek, "Üç günden uzun süren yüksek ateş, nefes darlığı ve solunum sıkıntısı varsa vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır" dedi.

İHA Giriş Tarihi: 10.10.2026 09:48 PAYLAŞ ABONE OL

Sonbaharla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi, kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirilmesi ve okulların açılmasıyla grip, soğuk algınlığı, farenjit, tonsillit ve COVID-19 gibi solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülebiliyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan Yılmaz, özellikle yüksek ateş, nefes darlığı ve solunum sıkıntısı gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini söyledi.





"YÜKSEK ATEŞ VE NEFES DARLIĞI ÖNEMSENMELİ"

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının genellikle hafif seyrettiğini ancak bazı belirtilerin daha ciddi bir tabloya işaret edebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Yılmaz, "Üç günden uzun süren yüksek ateş, nefes darlığı ve solunum sıkıntısı varsa vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. Üç-dört haftadan uzun süren inatçı öksürük, balgamda kan veya öksürürken ağızdan kan gelmesi, göğüs ağrısı ve ateş gibi belirtiler de mutlaka değerlendirilmelidir" diye konuştu.



"HALSİZLİK ENFEKSİYON SIRASINDA GÖRÜLEBİLİYOR"

Enfeksiyon sırasında halsizlik, yorgunluk ve eklem ağrısı gibi şikayetlerin görülebileceğini belirten Uzm. Dr. Yılmaz, "Vücut mikroorganizmalarla mücadele ederken halsizlik ve yorgunluk beklenen belirtiler arasında yer alıyor. Ancak bilinç değişikliği, solunum sıkıntısı veya tansiyon düşüklüğü gibi durumların eşlik etmesi alarm bulgusu olarak değerlendirilmelidir" dedi.