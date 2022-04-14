30 yaşından sonra bunları yapmak ölüme sürüklüyor! Uzak durun…

Küçük yaşlarda sahip olduğunuz yeme alışkanlıklarını 30 yaşından itibaren değiştirmek, farklılaşan yaşam tarzınıza ve bedeninize uygun sağlıklı seçimler yapmak sağlıklı bir yaşlanmanın ilk anahtarıdır. Bu 6 maddedeki yöntemlerle ileriki yaşlarda oluşabilecek şeker, tansiyon ve kalp hastalıklarının önüne geçebilirsiniz…
KENDİNİZİ TATLILARLA ÇOK SIK ÖDÜLLENDİRMEK
Ayda yılda bir dilim pasta yemek sizi diyabet hastası yapmasa da çok sık tatlı tüketmek sağlığınız üzerinde oldukça negatif etkiler yaratabilir. Her gün bir dilim çikolatalı kek yemenin zararsız olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sürekli tatlı tüketmek şekerinizi yükselteceği gibi ilerleyen zamanlarda ortaya çıkabilecek diyabet gibi rahatsızlıklara davetiye hazırlar.
Günlük beslenme alışkanlığınızdaki büyük resmi görmek önemli. Farkında olmadan tükettiğiniz yiyecekler ilerleyen zamanlarda damar tıkanıklığı ve şeker hastalığı gibi sorunlara yol açabilir. Yediğiniz ve içtiğiniz her besini cep telefonunuza veya bir deftere not alarak beslenme alışkanlığınızın bir haritasını çıkarabilirsiniz. Birkaç gün içerisinde yeme düzeninizin farkına varacak ve daha sağlıklı seçimler yapmak için adımlar atacaksınız.
ŞEKERLİ İÇECEKLER TÜKETMEK
Farkında olmasak da şekerle tatlandırılmış içecekler hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Yemeklerin yanında tüketilen gazlı içecekler ve meyve suları içerdikleri yüksek kaloriler nedeniyle hızlı kilo alımına da yol açıyor. Yapılan araştırmalar şekerli içecek tüketmenin ileri yaşlarda ortaya çıkan sağlık sorunlarıyla direkt olarak bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Bu alışkanlıktan kurtulmak için şekerli içecekleri yavaş yavaş azaltmaya çalışabilirsiniz. Öğünlerinizin yanında su içmeyi alışkanlık haline getirmek, şekerli içeceklerden uzaklaşmanıza yardımcı olacaktır.
DÜŞÜNMEDEN YEMEK
Televizyonun karşısına geçtiğinizde heyecanlı bir dizi izlerken ya da sinemada bir aksiyon filmi izlediğiniz esnada önünüzde duran koca paket bir cipsi farkında olmadan bitirdiğinize tanık olabilirsiniz. İzlediğiniz programın heyecanı ya da o gün stresli olmanız yediğiniz yemeğin miktarını bile farketmeden tüketmenize neden olabilir.
Çözüm ise yediğiniz yemeğin miktarının farkında olmaktan ve bilinçli tercihler yapmaktan geçiyor. Yapacağınız dikkatli yeme alıştırmaları oldukça işe yarayabilir. Öncelikle gün içerisinde bir öğün seçerek başlayın. Etrafınızda uyaran etkenler olmadan yavaş yiyerek ve yemeğin keyfini çıkararak yemeye özen gösterin.
ÖĞÜN ATLAMAK
Kilo vermek adına öğün atlamak ya da çok az porsiyonlar tüketmek ters etki yaratabilir. Kısa vadede vereceğiniz birkaç kilo size uzun vadede ciddi zararlar verebilir. Bu sürede verdiğiniz kilo da zaten büyük ihtimalle sadece vücudunuzun su kaybından ibaret olur. Sert ve yetersiz beslenerek yapılan diyetler, yo-yo etkisi yaparak verdiğiniz kiloların tamamını geri almanıza ve hatta üzerine yeni kilolar koymanıza neden olur. Çünkü bu tip kısıtlayıcı diyetler beynin ilkel olan hayatta kalma kısmının aktifleşmesine neden olur. Metabolizma hızınız düşer ve alınan her kalori vücutta depolanmaya çalışılır. Sonuç olarak önlenemez bir biçimde kilo almaya başlarsınız.
CANINIZ BİR ŞEYİ YEMEK İSTEDİĞİNDE BU DURUMU GÖRMEZDEN GELMEK
Herkesin canı arada bir şeyler çeker. Bu durum gayet normaldir. Eğer canınızın çektiği şeyi ısrarla yemez ve bastırmaya çalışırsanız ilerde bu istek çok daha güçlenecektir. Karşı konulmaz bir duruma geldiğine dayanamacak ve normalde yiyeceğinizden çok daha büyük porsiyonlar tüketeceksiniz. Aşırı yemenin önüne geçmek için canınız bir şeyi yemek istediğinde kendinize izin verin ve küçük bir parça yiyin. Bu sayede bedeninizin ihtiyaçlarını görmezden gelmez ve yediğinizden de keyif alırsınız.
HIZLI KARAR VERMEK
Yiyeceğiniz yemeğe karar vermek için iyice acıkana kadar beklemeniz büyük oranda fast food gibi sağlıksız seçimler yapmanızla sonuçlanacaktır. Sağlıksız beslenme düzenini kırmanın en büyük anahtarı öğünlerinizi önceden planlamaktır.
Öğünlerinizi planladıktan sonra hazırlarken belirli ölçü kaplarını kullanarak yiyeceklerinizin miktarını da ayarlama şansınız olur. İlk başlarda sağlıklı bir porsiyonun ne kadar olduğunu görmek adına uygulayacağınız bu yöntem, ilerleyen zamanlarda pratikleşerek yediklerinizi ölçme ihtiyacınızın kalmamasınız sağlayacaktır. Beslenme alışkanlıkarı bir günde oluşmadığı için bir günde de değişmeyecektir. Bu süreçte sabırlı olmak ve küçük adımlar atmak sizi uzun vadede başarıya ulaştıracaktır.