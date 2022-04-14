30 yaşından sonra bunları yapmak ölüme sürüklüyor! Uzak durun…

ÖĞÜN ATLAMAK Kilo vermek adına öğün atlamak ya da çok az porsiyonlar tüketmek ters etki yaratabilir. Kısa vadede vereceğiniz birkaç kilo size uzun vadede ciddi zararlar verebilir. Bu sürede verdiğiniz kilo da zaten büyük ihtimalle sadece vücudunuzun su kaybından ibaret olur. Sert ve yetersiz beslenerek yapılan diyetler, yo-yo etkisi yaparak verdiğiniz kiloların tamamını geri almanıza ve hatta üzerine yeni kilolar koymanıza neden olur. Çünkü bu tip kısıtlayıcı diyetler beynin ilkel olan hayatta kalma kısmının aktifleşmesine neden olur. Metabolizma hızınız düşer ve alınan her kalori vücutta depolanmaya çalışılır. Sonuç olarak önlenemez bir biçimde kilo almaya başlarsınız.

CANINIZ BİR ŞEYİ YEMEK İSTEDİĞİNDE BU DURUMU GÖRMEZDEN GELMEK Herkesin canı arada bir şeyler çeker. Bu durum gayet normaldir. Eğer canınızın çektiği şeyi ısrarla yemez ve bastırmaya çalışırsanız ilerde bu istek çok daha güçlenecektir. Karşı konulmaz bir duruma geldiğine dayanamacak ve normalde yiyeceğinizden çok daha büyük porsiyonlar tüketeceksiniz. Aşırı yemenin önüne geçmek için canınız bir şeyi yemek istediğinde kendinize izin verin ve küçük bir parça yiyin. Bu sayede bedeninizin ihtiyaçlarını görmezden gelmez ve yediğinizden de keyif alırsınız.