4 dakikada kanser riskinizi %32 azaltın! Damarları temizliyor, nabzı iyileştiriyor

Dört dakika içinde yapabileceğiniz pek çok şey olduğunu düşünmeyebilirsiniz. Ama aslında kanser riskinizi %32 azaltmanız mümkün.
Yeni araştırmalar, günde yalnızca 4,5 dakikalık yoğun aktivitenin kanser riskinizi gözle görülür biçimde azalttığını buldu. Araştırmacılar, günlük aktiviteler sırasında üşenmek yerine bu faydalarına odaklanmanın daha etkili olacağını söylüyor.
Avustralya'daki Sidney Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, 4,5 dakikalık artan kalp pompalama aktivitesinin bazı kanser riskini yüzde 32'ye kadar azaltabileceğini öne sürüyor. Diğer taraftan, günlük en az 3,5 dakikalık yoğun aktivitenin ise hala kanserde yüzde 18'e varan bir azalmayla ilişkili olduğu görüldü.
Araştırmacılar, VILPA olarak da bilinen yalnızca dört ila beş dakikalık "güçlü aralıklı yaşam tarzı fiziksel aktivitesinin", VILPA yapmayanlara kıyasla önemli ölçüde daha düşük kanser riski ile ilişkili olduğunu buldu.
Dahası, İsveç'teki bilim insanları formda kalmanın kanser riskinizi neredeyse yarı yarıya azaltabileceğini ortaya çıkardı. Bir milyon kişiden elde edilen veriler, formda kalmanın en az dokuz tümör türüne karşı korunmaya yardımcı olduğunu gösterdi.
EGZERSİZ YOĞUNLUĞUNU ARTIRIN
16 ila 25 yaşları arasında kalp ve akciğerlerin en iyi durumda olmasının, orta yaşta boyun, boğaz, mide, pankreas, karaciğer, bağırsak, böbrek veya akciğer tümörlerinin görülme ihtimalinin daha düşük olmasıyla bağlantılı olduğunu buldular.
Akciğer kanseri riski, egzersiz yapanlarda kanepede daha fazla vakit geçiren kişilere göre yüzde 42'ye kadar daha düşüktü.
Peki VİLPA nedir? Araştırmacılara göre bu, "her gün zevkle yaptığımız" çok kısa, bir dakikalık aktivite yoğunlukları olarak tanımlanıyor.
Bunlar, enerjik bir şekilde evi süpürme, güçlü bir şekilde ovalama, hızlı yürüme ve merdivenlerden yukarı ve aşağı koşma gibi basit, gündelik şeylerdir.
Bu yeni araştırma çoğumuz için harika bir haber, çünkü çoğumuz gerektiği kadar egzersiz yapmıyoruz.
Kişisel antrenörler de, evi temizlemek gibi günlük görevlerin yoğunluğunu arttırmanın, egzersizden kaçınmanın bazı olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.
İşte temizlik yaparken kanseri önlemek için izleyebileceğiniz yol…
TOZ ALMA VE ESNEME
En yüksek kitaplıklardan mutfak dolaplarının üst kısımlarına, komodinlerden süpürgeliklere kadar tozun ortadan kaldırılması düzenli olarak yapılması gereken bir iştir.
Bu kuvvetli bir aktivite, ayrıca kollar, göbek bölgesi ve bacaklar da dahil olmak üzere tüm vücudu çalıştırır.
Toz bezi ile yükselmek ve çömelmek için ayak parmaklarınızı kullanın. Bunu eğilme egzersizi yerine yapın, böylece bacaklarınızın ve kalça kaslarınızın iyi bir şekilde egzersiz yapması sağlanır. Daha fazla terlemek için evin içinde hızla hareket etmeye çalışın.
MERDİVEN YÜRÜYÜŞÜ
İster çamaşır ister çocuklarınızın oyuncakları olsun, her şeyi bir kerede taşımak yerine yükünüzü bölüştürün ve odalar arasında bolca yürüyün. Bu işlerin normalden biraz daha uzun sürmesine neden olur ama vücudunuz size teşekkür edecek.
Özellikle giysi yığınları gibi büyük eşyalar taşıyorsanız, kalbiniz, akciğerleriniz ve bacaklarınız daha çok çalışır. Evin içindeki ya da apartmandaki merdivenlerden de birkaç kez yukarı ve aşağı gidip gelebilirsiniz.
LEKERİ OVUN
Zeminleri ve pencereleri silmekten, duş perdelerindeki kireci ortadan kaldırmak için ciddi miktarda dirsek gücü kullanarak ovma işlemine canlılık katabilirsiniz.
Kir ve lekeleri ortadan kaldırmak için kuvvetli bir ovma işlemi kalp atış hızınız hızla artırmakla kalmayacak aynı zamanda kollarınız da iyi bir egzersiz yapacak.
Ne kadar sert bastırırsanız üst vücudunuzdaki kaslar o kadar fazla çalışır. Ayrıca, daha uzun süre fırçalamak bu kasları gergin tutar. Bu, kalp atış hızınızı daha da yükseltir ve güçlenmenize yardımcı olur.
EVİ SÜPÜRÜN
Elektrikli süpürgeyi evin içinde ileri geri, her kuytu köşeyi süpürmek güçlü bir egzersiz işlevi görebilir. Süpürgeyi kullanırken aynı zamanda ileri geri hareketler yaparak hareketinizi de artırabilirsiniz.
Bu sayede günlük olarak ev işlerini hallederken bir yandan da kansere yakalanma riskinizi azaltacaksınız.