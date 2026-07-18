Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda kalbiniz de alarm veriyor!

40 dereceyi aşan sıcaklıklarda kalbiniz de alarm veriyor!

Etkisini artıran sıcak hava dalgaları, özellikle kalp ve damar hastalıkları bulunan kişiler için hayati risk oluşturabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Hulusi Satılmışoğlu, sıcak havaların kalbin iş yükünü artırarak kalp krizi ve diğer kardiyovasküler sorunlara zemin hazırlayabileceğini belirterek, “Sıcak hava dalgalarına bağlı ölümlerin büyük bölümü kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanıyor. Risk grubundaki kişilerin özellikle günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması ve sıvı tüketimine dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

Giriş Tarihi: 18.07.2026 08:45 PAYLAŞ ABONE OL

Meteorolojinin peş peşe yaptığı sıcak hava dalgası uyarılarıyla birlikte uzmanlardan da kalp hastalarına kritik uyarılar geliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Hulusi Satılmışoğlu, aşırı sıcakların kalbin çalışma yükünü artırdığını ve özellikle daha önce kalp krizi geçirenler, bypass olanlar, stent takılanlar ile hipertansiyon hastalarının daha büyük risk altında olduğunu söyledi. Prof. Dr. Satılmışoğlu, "Aşırı halsizlik, göğüste sıkışma, yoğun terleme ve bilinç bulanıklığı gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı" ifadelerini kullandı.

SICAK HAVA DALGALARI KALBİ ZORLUYOR Sıcak hava dalgalarının vücutta önemli fizyolojik değişikliklere neden olduğunu belirten Prof. Dr. Satılmışoğlu, "Yüksek sıcaklıklarda vücut, ısıyı dengeleyebilmek için cilt yüzeyine daha fazla kan pompalar. Bu durum kalbin daha fazla çalışmasına neden olur. Aynı zamanda kalp hızı artar, sıvı kaybıyla birlikte kanın pıhtılaşmaya eğilimi yükselir. Tüm bu değişiklikler özellikle kalp ve damar hastalıkları bulunan kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.