40 dereceyi aşan sıcaklıklarda kalbiniz de alarm veriyor!

Meteorolojinin peş peşe yaptığı sıcak hava dalgası uyarılarıyla birlikte uzmanlardan da kalp hastalarına kritik uyarılar geliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Hulusi Satılmışoğlu, aşırı sıcakların kalbin çalışma yükünü artırdığını ve özellikle daha önce kalp krizi geçirenler, bypass olanlar, stent takılanlar ile hipertansiyon hastalarının daha büyük risk altında olduğunu söyledi. Prof. Dr. Satılmışoğlu, "Aşırı halsizlik, göğüste sıkışma, yoğun terleme ve bilinç bulanıklığı gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı" ifadelerini kullandı.
SICAK HAVA DALGALARI KALBİ ZORLUYOR
Sıcak hava dalgalarının vücutta önemli fizyolojik değişikliklere neden olduğunu belirten Prof. Dr. Satılmışoğlu, "Yüksek sıcaklıklarda vücut, ısıyı dengeleyebilmek için cilt yüzeyine daha fazla kan pompalar. Bu durum kalbin daha fazla çalışmasına neden olur. Aynı zamanda kalp hızı artar, sıvı kaybıyla birlikte kanın pıhtılaşmaya eğilimi yükselir. Tüm bu değişiklikler özellikle kalp ve damar hastalıkları bulunan kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.
EN BÜYÜK RİSK KALP HASTALARINDA
Sıcak hava dalgalarından en fazla etkilenen grubun kardiyovasküler hastalar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Satılmışoğlu, "Daha önce kalp krizi geçirenler, stent takılanlar, bypass ameliyatı olanlar, hipertansiyon hastaları ve pıhtılaşma riski bulunan bireyler sıcak havalarda çok daha dikkatli olmalı. Aşırı halsizlik, göğüste baskı hissi, yoğun terleme, bilinç bulanıklığı ve 40 derecenin üzerindeki vücut sıcaklığı ciddi uyarı işaretleri olabilir. Bu belirtiler görüldüğünde zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diye konuştu.
BU ÖNLEMLER HAYAT KURTARABİLİR
Sıcak havalarda alınacak basit önlemlerin ciddi sağlık sorunlarını önleyebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Satılmışoğlu, "Yeterli sıvı tüketmek, taze sebze ve meyvelerle elektrolit dengesini korumak, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve özellikle saat 09.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamak büyük önem taşıyor. Kalp yetmezliği bulunan hastaların ise sıvı tüketimi ve ilaç düzenlemeleri konusunda mutlaka kendi hekimlerinin önerilerine göre hareket etmeleri gerekiyor. Ayrıca güneşten koruyucu şapka ve benzeri ekipmanların kullanılması da sıcak çarpmasına karşı önemli bir koruma sağlayacaktır."