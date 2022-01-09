41 çeşit baharatla hazırlanıyor, binbir şifa dağıtıyor: Her gün bir kaşık

Birçok amaç için tüketilen mesir macunu, bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi sayesinde sıklıkla tercih edilen bu ürün, yüzyıllardır Anadolu'nun en sevilen şifa kaynaklarından biri. Birçok tüketme şekline sahip olması, birbirinden farklı baharatı bir arada bulundurması sayesinde tek seferde yoğun bir besleyici içeriği tüketebilmenize olanak tanıyor. Peki mesir macunu ile merak edilenler neler? İşte cevabı…
MESİR MACUNU NASIL TÜKETİLİR?
Mesir macunu, birbirinden farklı tüketim şekli sayesinde herkes için uygun bir seçeneği bulmasını sağlıyor. İster sıcak süt veya sıcak su ile karıştırarak soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bir içecek haline getirebilir, isterseniz şeker yerine çaya ekleyebilirsiniz. Bunların dışında doğrudan da yiyebilirsiniz.
Tüm bu yöntemler, mesir macunundan elde edebileceğiniz faydayı değiştirmeyecektir. Fakat buradaki nokta, sıcak içeceklere karıştırmadan önce birkaç dakika bekleyerek içeceğin kaynama noktasından birkaç derece düşmesini sağlamaktır. Ardından eklemeyi yapabilirsiniz. Birçok baharatı bir arada bulundurması sebebiyle ölçülü şekilde ekleme yapmak da bu noktada dikkat edilmesi konular arasındadır.
MESİR MACUNU HANGİ BAHARATLAR İLE YAPILIR?
Mesir macunu tam 41 çeşidin bir arada toplandığı, tüm içeriklerden eşit düzeyde yararlanmanızı sağlayan oldukça sağlıklı bir atıştırmalık. İçeriğinde ise; ağrı kesici ve sakinleştirici özelliği ile bilinen anason, kansere karşı koruyucu olan çörek otu, sindirim sistemindeki büyük yararları ile bilinen rezenenin yanı sıra onlarca çeşidi bir arada bulundurur. İşte adını bile ilk kez duyacağınız o baharatlar;
2016 YILINDA TESCİLLENDİ
41 çeşit baharat ile hazırlanan bu macun, 2016 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi laboratuvarlarında yapılan testlerle oldukça faydalı olduğu ispatlandı. Bu çalışma sonunda mesir macunu içeriğindeki baharatların; tüm sindirim sistemini düzenlediği, iştahı ve anne sütünü artırdığı, iltihap kurutucu ve idrar yolları, romatizma gibi bakteriyel rahatsızlıkların tedavisinde destekleyici olduğu tespit edildi.
Özellikle kış aylarında yoğun bir şekilde talep gören mesir macunu, aynı zamanda bir enerji kaynağı. Kış aylarında nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara oldukça faydalı olduğu, boğaz ağrılarında kısa sürede etki gösterdiği bildirilerek sıklıkla tüketiliyor.
MESİR MACUNU HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?
Mesir macunu, her ne kadar soğuk algınlığı gibi akut rahatsızlıklara iyi geldiğinden sürekli bahsedilse birçok kronik rahatsızlık üzerinde de olumlu etkilere sahiptir. Düzenli ve ölçülü kullanıldığında oldukça büyük etkilere sahip olan mesir macunu, birçok hastalık için destekleyici olarak tüketilebilir. Bağışıklığı güçlendiren zengin içeriği ile kısa sürede ihtiyacınız olan güçlü bir bünyeye ulaşabilirsiniz. İşte mesir macununu faydalı olduğu alanlar…