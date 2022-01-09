41 çeşit baharatla hazırlanıyor, binbir şifa dağıtıyor: Her gün bir kaşık

Birçok amaç için tüketilen mesir macunu, bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi sayesinde sıklıkla tercih edilen bu ürün, yüzyıllardır Anadolu'nun en sevilen şifa kaynaklarından biri. Birçok tüketme şekline sahip olması, birbirinden farklı baharatı bir arada bulundurması sayesinde tek seferde yoğun bir besleyici içeriği tüketebilmenize olanak tanıyor. Peki mesir macunu ile merak edilenler neler? İşte cevabı…

MESİR MACUNU NASIL TÜKETİLİR?

Mesir macunu, birbirinden farklı tüketim şekli sayesinde herkes için uygun bir seçeneği bulmasını sağlıyor. İster sıcak süt veya sıcak su ile karıştırarak soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bir içecek haline getirebilir, isterseniz şeker yerine çaya ekleyebilirsiniz. Bunların dışında doğrudan da yiyebilirsiniz.

Tüm bu yöntemler, mesir macunundan elde edebileceğiniz faydayı değiştirmeyecektir. Fakat buradaki nokta, sıcak içeceklere karıştırmadan önce birkaç dakika bekleyerek içeceğin kaynama noktasından birkaç derece düşmesini sağlamaktır. Ardından eklemeyi yapabilirsiniz. Birçok baharatı bir arada bulundurması sebebiyle ölçülü şekilde ekleme yapmak da bu noktada dikkat edilmesi konular arasındadır.