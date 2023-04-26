%45’inde 6 ay sonra hasar görülebiliyor! Uzmanlardan beyin sarsıntısı uyarısı...

Bu kapsamda, beyin sarsıntısı geçiren kişilerde, beynin "talamus" olarak bilinen ve tüm duyu sinyallerinin bir araya gelerek beyne aktarıldığı bölgesinde anormallik olduğu tespit edildi.

Irish Examiner sitesine göre, Cambridge Üniversitesinden bilim insanları, Avrupa genelinde yapılan bir araştırmanın verilerini kullanarak, kafaya alınan bir darbe nedeniyle sarsıntı geçirmiş insanların beynindeki bazı bölgelerin arasında iletişimin değiştiğini gözlemledi.

Hafızayla ilgili bilişsel sorunlar yaşayan hastaları inceleyen uzmanlar, beynin dikkat ve çevreye yanıt vermesiyle ilgili bölümlerini etkileyen noradrenalin hormonu açısından zengin bölgeleri ile talamus arasındaki iletişimin, beklenenden daha fazla arttığını buldu.

Uzmanlar, depresyon ya da çabuk öfkelenme gibi duygusal belirtiler gösteren hastalarda, bunun, talamusun beyindeki herhangi bir hasarı telafi etmeye çalışması olarak yorumlanabileceğini belirtti.

Araştırmada, bu insanların yüzde 45'inde, 6 ay sonra bile yorgunluk, dikkat bozukluğu ve baş ağrısı gibi "hasar" belirtilerinin görülmeye devam ettiği saptandı.