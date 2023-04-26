5 yaş altı ölümlerden korunmanın en kolay yolu! Uzmanlar uyarıyor...



"3 milyon çocuk ve erişkin aşıyla önlenebilir hastalık yüzünden ölüyor"



Doç. Dr. Korğalı, yapılan tüm çalışmaların 5 yaş altı ölümlerden korunma konusunda aşıların en ekonomik, en kolay ve en güvenilir yol olduğunu gösterdiğini dile getirerek, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çocuk ve erişkin olmak üzere tüm dünyada 3 milyona yakın kişinin aşıyla önlenebilir hastalıklar nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini bildiriyor. Aşılar daha konforlu, uzun ve sağlıklı bir yaşam için vazgeçemeyeceğimiz koruyucu tedbirlerdir." diyerek aşının insan yaşamındaki önemine vurgu yaptı.