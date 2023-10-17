6 adımda bağırsak sağlığınızı güçlendirin! Beyni de çelik gibi yapıyor…

Araştırmacılar, farklı yiyecek seçenekleri ve ekstra zeytinyağı da dahil olmak üzere bağırsak sağlığınızı artırmaya yardımcı olmanın altı basit yolunu anlattılar. Bu yöntemlerin aynı zamanda Parkinson riskini azaltmaya yardımcı olabileceğine inanıyorlar.
Bu yaz yayınlanan bir çalışmanın ardından 24.624 Parkinson hastasının tıbbi kayıtlarını incelendi ve dört bağırsak rahatsızlığı tespit etti. Araştırma, irritabl bağırsak, kabızlık, gastroparezi ve yutma güçlüğünün hepsinin daha yüksek hastalık riskiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.
Araştırmacı Becky Jones, giderek daha fazla kanıtın "bağırsakların Parkinson'a dahil olabileceğini" öne sürdü. Son çalışma gibi umut verici araştırmaların, hastalığın beyin dışındaki yerlerde gelişebileceğini gösterdiğini söyledi.
Jones, "sağlıklı, dengeli beslenmenin ve aktif kalmanın herkes için tavsiye edildiğine inanıyor."Jones ve diğer araştırmacılar birlikte, durumu geliştirme şansını sınırlamanın en basit yollarını ortaya çıkardılar.
Araştırmalar daha önce balıkları ana protein kaynağı olarak gösteren Akdeniz diyetinin bir dizi hastalık riskini azaltabileceğini göstermişti.
Harvard Üniversitesi, 2019 yılında 47.679 katılımcının sağlık verilerini analiz etti. Diyeti uygulayanların Parkinson'un erken semptomlarını geliştirme olasılığının yüzde 30 daha düşük olduğunu buldular.
Bu çalışmadan bir yıl önce İsveç'teki araştırmacılar, balıktaki bir kimyasalın potansiyel olarak hastalığın önlenmesiyle bağlantılı olabileceğini belirlediler. Çalışmanın başyazarı Pernilla Wittung-Stafshede," Parvalbümin, 'Parkinson proteinini' toplar ve aslında toplanmasını engeller " diye açıkladı.
DAHA FAZLA LİF TÜKETİN
Beslenme uzmanı Dr. Emily Leeming, bağırsak bakterilerinin "lif üzerinde gelişebileceğini" paylaştı."Bağırsaklarımızın lifle beslenmesine izin verdiğimizde, onu parçalamaya ve enflamatuar etkilerin önlenmesine yardımcı olabilecek kısa zincirli yağ asitleri adı verilen sağlıklı moleküller üretmeye yardımcı olur. Dr. Lemming, "Ancak çoğumuz sağlığımız için ihtiyacımız olan günde 30 gram lifin yarısından biraz fazlasını alıyoruz" diyor.
Önceki çalışmalar, inflamasyonun bazı Parkinson semptomlarına bağlı olduğunu ve hastaların kanlarında ve beyin omurilik sıvısında inflamasyon belirtileri ile kaydedildiğini göstermiştir. Dr. Leeming, tabağınızın yarısını sezeden sağlayarak yeterli lif elde etmenizi tavsiye ederken, dörtte biri tam tahıllarla doldurmanızı öneriyor.
HAFTALIK 30 BİTKİ ÇEŞİDİ TÜKETMEYE ÇALIŞIN
Uzmanlar, bitkisel bazlı diyetlerin de faydalı olabileceğini ortaya koydu. Profesyonellere göre, bitki alımınızı her hafta 30 bitkiye çıkarmak sonuçların iyileştirilmesine yardımcı olabilir.
Beslenme Uzmanı Dr. Federica Amati şunları söyledi: "Bağırsak sağlığınıza ve bağırsak mikrobiyomunuza bağırsak dostu, bitki çeşitliliği yüksek bir beslenmeye geçmek, hastalık riskinizi azaltmak ve bundan muzdarip olanlar için sonuçları iyileştirmek için önemli bir stratejidir."
FERMENTE GIDALARA YÖNELİN
Fermente gıdaları diyetinize dahil etmek, Dr. Leeming'e göre mikrobiyal çeşitliliğin iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Yiyecekler arasında yoğurt, peynirler ve daha fazlası bulunmaktadır. Dr. Leeming, " Günde altı porsiyon fermente gıda, daha az iltihaplanma ve daha yüksek mikrobiyal çeşitlilikle bağlantılıdır" diyor.
ZEYTİNYAĞI KULLANIMINA AĞIRLIK VERİN
Sızma zeytinyağı, Parkinson hastalığı da dahil olmak üzere daha düşük nörodejeneratif hastalık riskine bağlanmıştır. Bunun nedeni, bu maddenin antienflamatuar etkileri artırabilen bir antioksidan türü olan polifenollerde yüksek olmasıdır.
2022'de yayınlanan bir çalışmada ABD'de yaklaşık 92.000 erkek ve kadın incelendi. Araştırmacılar, 28 yıllık takip süresince, daha yüksek miktarda zeytinyağı tüketen hastaların, Parkinson veya Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklardan ölme riskinin yüzde 29 daha düşük olduğunu bildirdi.
ANTİOKSİDAN BAKIMINDAN ZENGİN GIDALAR TÜKETİN
Kivi, portakal ve çilek gibi antioksidan bakımından zengin meyveler üzerine yapılan araştırmalar, bağırsak sağlığına faydalı olduğunu gösteriyor. İtalya'nın Milano-Bicocca Üniversitesi'nden Essi Hantikainen, 2021'de bu meyveleri inceleyen bir araştırmaya öncülük etti.