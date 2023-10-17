6 adımda bağırsak sağlığınızı güçlendirin! Beyni de çelik gibi yapıyor…

ZEYTİNYAĞI KULLANIMINA AĞIRLIK VERİN Sızma zeytinyağı, Parkinson hastalığı da dahil olmak üzere daha düşük nörodejeneratif hastalık riskine bağlanmıştır. Bunun nedeni, bu maddenin antienflamatuar etkileri artırabilen bir antioksidan türü olan polifenollerde yüksek olmasıdır.

2022'de yayınlanan bir çalışmada ABD'de yaklaşık 92.000 erkek ve kadın incelendi. Araştırmacılar, 28 yıllık takip süresince, daha yüksek miktarda zeytinyağı tüketen hastaların, Parkinson veya Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklardan ölme riskinin yüzde 29 daha düşük olduğunu bildirdi.