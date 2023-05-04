6 aydan uzun sürüyorsa dikkat! Kronik yorgunluk o hastalığın habercisi...

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Sezgin Meriçliler, herkesin belirli dönemlerde yorgunluk yaşayabileceğini belirterek, 6 aydan uzun süren yorgunlukta altta çok farklı bir hastalık sebebi bulunabileceğini bildirdi.

Hastane açıklamasında görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Özlem Sezgin Meriçliler, yorgunluğun ruhsal, fiziksel ve kronik yorgunluk gibi türleri bulunduğunu belirtti.

Meriçliler, kronik yorgunluğun en sık nedeninin depresif duygular olduğunu aktararak, "İnsülin direnci, hipoglisemi, diyabet gibi şeker metabolizma bozuklukları, tiroid hastalıkları, mineral ve vitamin eksiklikleri gibi nedenlerden dolayı da kişiler kronik yorgunluk yaşayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Hemen hemen herkesin belirli dönemlerde yorgunluk yaşayabileceğine işaret eden Meriçliler, "Bu yorgunluk bazılarında dinlenerek geçerken, bazen geçmediği gibi sürekli tekrarlayabiliyor. 6 aydan uzun süren yorgunlukta altta çok farklı bir hastalık sebebi bulunabiliyor." uyarısını yaptı.