65 milyon insan bu hastalıkla yaşıyor! Bu hisse dikkat...

Epilepsinin dünyada yaklaşık 65 milyon insanı etkilediğini belirten Göl, Türkiye'de 750 binden fazla epilepsi hastası olduğunu dile getirdi. Göl, epilepsi belirtilerinin bazılarının kasılma, sıçrama, göz kapağında kısa süreli miyokloni denilen kasılmalar ve bayılma olduğunu ifade etti.

"Epilepsi tanısını koyarken hastamızdan ve hastamızın yakınından nöbetin öyküsünü dinlemek çok önemli. Epilepsi nöbeti sırasında yakınında kim varsa önce hastayı güvenceye alması, daha sonra bu olayı kameraya çekerek bize göstermesi de önemli. Hastalarımıza tanı için öncelikle ayrıntılı bir nörolojik muayene yapmaktayız. MR ve EEG ile beynin fizyolojik yapısını incelemekteyiz. Buna göre teşhis koyduğumuz hastamıza tedavi planlanmaktayız."

Göl, hastanın yaşına, cinsiyetine, eşlik eden hastalıklara göre ilaç seçtiklerini, antiepileptik ilaçlarla kontrol altında alınamayan bazı hastalarda ise epilepsi cerrahisinden olumlu sonuç elde edebildiklerini aktardı.

Tüm vücutta kasılma, çenede kilitlenme, ağızdan köpük gelme gibi şikayetlerle hastaların kliniklere başvurduğunu aktaran Göl, "Bazıları 'elime çay aldığımda düşürüyorum' şikayetiyle geliyor. Yüzünde kısa süreli miyokloni şeklinde atmaları olabiliyor. Kısa süreli hafıza kayıpları olabiliyor. Derin şekilde hastamızı sorguladığımızda bunları da nöbet olarak tanımlıyoruz." diye konuştu.

Çocuklarda ve gençlerde absans adı verilen kısa dalma nöbetlerinin görüldüğünün altını çizen Göl, bu nöbetlerde çocuğun, 15-20 saniye sabit baktığını, bu sürede bilincin kapalı olduğunu anlattı.