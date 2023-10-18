8 adımda yeme ataklarının önüne geçin! Duygusal açlığın altında yatan sebep...

DUYGUSAL AÇLIKLA MÜCADELEDE 8 ETKİLİ YÖNTEM

Uzm. Dyt. Pirçek, duygusal açlıkla mücadelede izlenebilecek 8 yöntemi ise şöyle açıkladı:

"Beslenme günlüğü tutmak ile başlayabiliriz. Bu günlük bize hangi zamanlarda hangi duyguların, duygusal açlık atağı yaşattığını keşfetmemiz ve bunu yönetmemiz çok daha kolay olacaktır.

Fiziksel olarak aç olmadığınız halde açlık atakları hissettiğiniz zaman, yağlı, şekerli karbonhidratlar yerine, meyve, yoğurt gibi sağlıklı atıştırmalıklar ve örneğin marul, maydanoz gibi hacim olarak büyük kalori olarak düşük yiyecekler tercih edilmelidir.