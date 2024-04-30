Acil servislere yoğun başvuru! Bu hastalık tavan yaptı: Dışarıya çıkarken...

Polen kaynaklı alerjilere karşı tahmin ve uyarı amaçlı olarak her gün güncellenen bültende alerjik rahatsızlıkları bulunanların polenden etkilenme olasılığı 24-30 Nisan arasında "yüksek" kategoride gösteriliyor. Bültende atmosferde çam, meşe, ısırganotugiller, sinir otu ve buğdaygillerin polenlerinin çok yoğun olduğu ifade ediliyor.

GÜNLÜK BAŞVURU 20'NİN ÜZERİNE ÇIKTI

Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı İmmunoloji ve Alerji Hastalıkları Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Göksel, AA muhabirine, bu dönemde özellikle çayır polenlerinin yoğunlaştığını, bu polenlere alerjisi olanların yoğun burun akıntısı, göz yaşarması, uykusuzluk, boğazda bir şey takılma hissi gibi belirtilerle hastaneye başvurduklarını anlattı.

Polen yoğunluğunun haziran sonuna kadar süreceğini aktaran Göksel, yıllık ortalamada günlük 2-3 hasta başvurusu alırken son haftalarda bunun 20'nin üzerine çıktığını dile getirdi.

Son dönemde genç hasta başvurularının sıklaştığını gördüklerini dile getiren Doç. Dr. Göksel, şöyle konuştu:

"Polen alerjisi aslında genetik. Hastalar bunu sadece bahar dönemlerinde, polenler ortaya çıktığında yoğun hissettiği için bize geliyorlar. Aslında hastalık yıl boyu devam ediyor. Son yıllarda artan çevre kirlilikleri, nüfus artışı, yaygın salgınlar dünyadaki tüm canlıları etkilediği gibi polenleri de etkileyerek hastalık yapıcı potansiyellerini arttırdı. Artık daha fazla sayıda alerji hastası görüyoruz. Çok sık kronik öksürük, göz yaşarması, burun akıntısı geliyor."