Aciller bu vakalarla dolup taşıyor! Yayılan enfeksiyonun sebebi keşfedildi: Sakın bunu yapmayın...

Özellikle çocuk havuzlarında enfeksiyon bulaşması açısında daha riskli olduğunu vurguladı. Ortak kullanım alanı olan havuzlarda birçok bakteri, virüs ve parazit kirlilik oluşturduğunu ve bu mikropların suyla karıştıktan sonra hasta insanların temas ettiği suların, ağızdan veya burundan girmesi ya da yutulması ile buluşabileceğini dikkat çekti.





"HASTA İNSANLARIN TEMAS ETTİĞİ SULARIN, AĞIZDAN VEYA BURUNDAN GİRMESİ YA DA YUTULMASI İLE BULAŞABİLİR"

Hasta insanların temas ettiği suların, ağızdan veya burundan girmesi yada yutulması neticesinde bulaşabilecek olduğunu belirten Doç. Dr. Akalın, "Havuz suyundan enfeksiyon bulaşmasının en önemli nedeni havuzu kullanan kişilerden kaynaklanan organik kirlenmelerdir. "Özellikle ortak kullanım alanı olan havuzlarda birçok bakteri, virüs ve parazit kirlilik oluşturur. E.coli, Cryptosporidium, Giardia, Shigella gibi suya karışan mikroplar, suyun yutulması ile bireylerde ishale neden olur. A tipi bulaşıcı sarılık (Hepatit A) hastalığı da hasta insanların temas ettiği suların, ağızdan veya burundan girmesi ya da yutulması ile bulaşabilir. Irmaklar ve denizler de benzer şekilde kirlenebilir. Bu suların içilmesi ya da vücuda temas etmesiyle ishal, solunum sistemi enfeksiyonları, kulak, göz ve cilt enfeksiyonları oluşabilir. Mantarlar klorlu ortamlarda ölmeyen ve denizde yok olmayan organizmalardır. Klorda da bölünebildiklerinden, havuzdan bulaşmaları kolaydır. Ayrıca havuzlardaki klor, kimyasal konjonktivit dediğimiz göz rahatsızlığına da neden olur" dedi.