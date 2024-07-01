Açlığınız duygusal olabilir mi? 6 Adımda duygusal açlıktan kurtulun...







OTOMATİK YEMEĞE YÖNELİM

Pekkoç, duygusal yemenin ne zaman bir sorun haline gelebileceğini ise şöyle açıkladı: "Bireyin rahatlık sağlayabilmek veya ağır gelen duygulardan kaçabilmek amacıyla yemeğe yönelmesi sorunu başlatan etkendir. Bir yerden sonra kişinin duyguları yeme eylemine o kadar bağlı hale gelir ki her öfkelendiğinde veya strese girdiğinde, ne yaptığını düşünmeden otomatik olarak yemeğe yönelir. Bu durum çoğunlukla sağlıksız bir döngüye yol açabilir."

