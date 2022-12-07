Adet kramplarını kökünden kesiyor! 30 gün boyunca günde 1 bardak içerseniz…

Her ay birçok kadının yaşadığı bu ağrı, dayanılmaz seviyelere ulaşabiliyor. Adet kramplarını önlemek için de sıcak su torbaları, sıcak içecekler gibi çeşitli yöntemler deniyoruz. Birçok kişi ise direkt ağrı kesicilere sarılıyor. Peki bu ağrılardan doğal yöntemler ile nasıl kurtulabiliriz? İşte bu söyleyeceğimiz doğal içecekler adet kramplarını kökünden kesecek…

Giriş Tarihi: 07.12.2022 08:53 PAYLAŞ ABONE OL

Adet dönemlerinizde, bitki çayları tercih ederek, hem ruhunuzu hem de bedeninizi rahatlatmış olursunuz. Fakat turşu suyunun mucizevi etkisini biliyor musunuz? 30 gün boyunca düzenli olarak 1 bardak içerseniz ağrılarınızdan eser kalmayacak aynı zamanda tüm hastalıklara karşı önlem alacaksınız. Tüketmeden önce mutlaka doktorunuza başvurun.



REGL DÖNEMİNDE OLDUKÇA İYİ GELİR Turşu suyu sağlığa oldukça yararlı içeceklerden biri oluyor. Regli döneminden önce ya da sonra tüketirseniz kaslarınızı rahatlatır aynı zamanda gün içerisinde hareketsizlikten kaynaklanan kasılmalara iyi gelir. Kendisini kilitleyen vücudun açılmasını sağlar. Bununla beraber turşu suyu böbrek üstü bezlerini çalıştırarak vücuttaki sıvı oranını dengeler. Regl dönemlerinde yaşanılan kramplar için bir etkili olan turşu suyu ve turşu, aynı zamanda yaşanan ani açlık krizlerine de çözümdür.