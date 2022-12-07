Adet kramplarını kökünden kesiyor! 30 gün boyunca günde 1 bardak içerseniz…

Adet dönemlerinizde, bitki çayları tercih ederek, hem ruhunuzu hem de bedeninizi rahatlatmış olursunuz. Fakat turşu suyunun mucizevi etkisini biliyor musunuz? 30 gün boyunca düzenli olarak 1 bardak içerseniz ağrılarınızdan eser kalmayacak aynı zamanda tüm hastalıklara karşı önlem alacaksınız. Tüketmeden önce mutlaka doktorunuza başvurun.
REGL DÖNEMİNDE OLDUKÇA İYİ GELİR
Turşu suyu sağlığa oldukça yararlı içeceklerden biri oluyor. Regli döneminden önce ya da sonra tüketirseniz kaslarınızı rahatlatır aynı zamanda gün içerisinde hareketsizlikten kaynaklanan kasılmalara iyi gelir.
Kendisini kilitleyen vücudun açılmasını sağlar. Bununla beraber turşu suyu böbrek üstü bezlerini çalıştırarak vücuttaki sıvı oranını dengeler. Regl dönemlerinde yaşanılan kramplar için bir etkili olan turşu suyu ve turşu, aynı zamanda yaşanan ani açlık krizlerine de çözümdür.
BAĞIRSAK SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Bağırsaklarınız, bağırsak mikrobiyomunuz olarak bilinen yaklaşık bir trilyon bakteriye ev sahipliği yapar. Bu iyi bakterilerin gelişmesini sağlamak , alerji, artrit ve diğer birçok durum için riskinizi azaltabilir.
KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER
Araştırmalar, sirkenin, özellikle tam tahıllar ve sebzeler gibi karmaşık karbonhidratlar içeren yemeklerle birlikte alındığında, insülin duyarlılığını artırabildiğini ve kan şekeri düzeylerini düşürebildiğini bulmuştur. Sirke, tip 2 diyabetli kişilerin kan şekerini düzenlemesine de yardımcı olabilir.
KİLO VERMENİZİ SAĞLAR
Bioscience, Biotechnology and Biochemistry tarafından yapılan bir araştırmaya göre, turşu suyunun ana maddesi olan sirkeyi her gün tüketmek sağlıklı kilo kaybını desteklediğini açıkladı.
İYİ BİR PROBİYOTİK KAYNAĞI
Sirke kullanılmadan yapılan organik olarak turşulardan fermente edilmiş, turşu suyunda probiyotikler bol miktarda bulunur. Probiyotikler, bağırsaktaki sağlıklı bakteri dengesinin korunmasına yardımcı olan küçük bakteri ve mayalardır. Bağırsak bakterileri sindirime, metabolizmaya, immünolojik tepkiye ve hatta ruh haline yardımcı olur.