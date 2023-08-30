Adeta balon gibi söndürüyor: Gaz ve şişkinlik sorununu kökten çözecek! Suya birkaç damla damlatın...

İlk olarak gaz ve şişkinliğe neden olan sorunun ne olduğunu tespit etmek, bu sorunu çözmenin en kestirme yolu olabilir. Örneğin; çok fazla yüksek lifli gıda tüketmek, çok fazla gazlı içecek içmek veya sindirim sisteminizle ilgili altta yatan sorunun kaynakları olabilir. Fakat aralıklarla ortaya çıkan gaz sorununu bitirmek için birkaç basit yöntemi deneyebilirsiniz.
NOT: Tüm bu besinleri tüketmeden önce olası bir sağlık riskine karşı mutlaka doktorunuza danışın.
ZENCEFİL
Zencefil, ister kök olarak, ister toz halinde tüketilsin, mide ağrısını hafifletmeye yardımcı olduğu ve potansiyel olarak gazı azaltmaya yardımcı olduğu bilinmektedir.
Beslenme Uzmanı Trista Best, "Sindirim sisteminin kaslarını gevşetme doğal yeteneği sayesinde, düzgün sindirimi teşvik ederek gaz üretimini azaltmaya yardımcı olur" açıklamasında bulundu.
Ayrıca Best, antiinflamatuar bir bileşik olan "gingerol", mideyi rahatlatarak ve şişkinliği azaltarak gazı azaltmaya da yardımcı olabilir.
REZENE TOHUMU
Rezene, güçlü tatları ve aromaları nedeniyle çeşitli mutfaklarda kullanılan bir bitkidir, ancak yağ formunda veya çay olarak da mide ve gaz gidermeye yardımcı olduğu bilinmektedir.
Beslenme Uzmanı Lauren Manaker, rezene tohumunun, rahatsız edici gaz oluşturan sindirim sistemi bakterilerinin aktivitesini engelleyerek gaz üretimini azaltmaya yardımcı olabilir ve bu nedenle rezene tohumu yağı ile takviye almak bir miktar gaz ve şişkinlik hissini azalttığını belirtti.
Başka bir seçenek de rezene tohumu yağını tek başına kullanmaktır; bu yağ birkaç damla suya damlatılarak tüketilebilir.
NANE YAĞI
Rezene tohumu yağına benzer şekilde, nane yağı da şişkin hissettiğiniz anlarda rahatlama sağlayabilir.
Best, nane yağının mide-bağırsak yolunda bulunan kasları rahatlattığının bilindiğini belirtti. Bu sayede yiyecek ve gazın sindirim sistemi yoluyla iletilmesi, gaz semptomlarının genel olarak hafifletilmesine yardımcı olur.
Best; "Nane yağındaki aktif bileşikler olan mentol, bağırsakların düz kasları üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahiptir ve bu gevşeme, gaz ve şişkinlik oluşumuna katkıda bulunabilecek spazmları ve kasılmaları azaltabilir. Nane yağı ayrıca hareketi teşvik etmeye de yardımcı olabilir." açıklamasında bulundu. Bu yağı suya veya çaya sadece birkaç damla ekleyerek tüketebileceğiniz gibi, kas gevşetici özelliğinden faydalanmak için doğrudan midenize de uygulayabilirsiniz.