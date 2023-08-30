Adeta balon gibi söndürüyor: Gaz ve şişkinlik sorununu kökten çözecek! Suya birkaç damla damlatın...

İlk olarak gaz ve şişkinliğe neden olan sorunun ne olduğunu tespit etmek, bu sorunu çözmenin en kestirme yolu olabilir. Örneğin; çok fazla yüksek lifli gıda tüketmek, çok fazla gazlı içecek içmek veya sindirim sisteminizle ilgili altta yatan sorunun kaynakları olabilir. Fakat aralıklarla ortaya çıkan gaz sorununu bitirmek için birkaç basit yöntemi deneyebilirsiniz.

NOT: Tüm bu besinleri tüketmeden önce olası bir sağlık riskine karşı mutlaka doktorunuza danışın.