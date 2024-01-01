Adeta doğal bir uyku ilacı! Melatonin zengini bu besini yatmadan önce yiyin…

Bu atıştırmalıktaki mineral ve amino asit içeriği, daha hızlı uykuya dalmanıza ve beyninizin rahatlamasına yardımcı olabilir.
Sleep Charity, 2024'te daha iyi uyumak için en iyi beş ipucunu yayınladı; listenin başında ise muz yer aldı.
Bu yiyeceğin magnezyum ve potasyum içeriği sayesinde uykuya dalmanıza yardımcı olabileceğini açıkladı. Bu minerallerin her ikisi de kaslarınızı gevşetmeye yardımcı olur.
Bununla birlikte, muzun iyi bir uykuya katkı sağlamasını tek sebebi potasyum ve magnezyum değildir. Ayrıca triptofan adı verilen bir amino asit içerir
Bu, beyin sakinleştirici hormonların üretimini teşvik etmeye yardımcı olur. Ayrıca uzmanlar meyvenin vücudunuzda doğal olarak oluşan ve ne kadar iyi uyuduğunuzda büyük rol oynayan bir hormon olan melatonin üretimini de teşvik ettiğini açıkladı.
Antioxidants in Health and Disease dergisinde yayınlanan araştırmaya göre üzüm, vişne ve çilek gibi meyveler meyveler arasında en iyi melatonin kaynaklarından bazılarıdır.
Ancak akşam yemeğinde meyve yemekten hoşlanmıyorsanız, tek seçeneğiniz muz değildir. Sleep Charity ayrıca ertelemenize yardımcı olmak için badem, balık, tam tahıllı tahıllar ve peynirli yulaf kekleri de önermektedir. Sonuç olarak, tercihiniz ne olursa olsun, yatmadan önce yemeği hafif tutmanız gerekir.
Uzmanlar, uyumadan hemen önce büyük bir yemek yemenin rahatsızlığa ve hazımsızlığa yol açabileceği konusunda uyarıyor. Ek olarak uyku için en kötü akşam yemeği seçeneklerinden biri baharatlı yiyecekler olduğunu söylüyorlar.
Ancak makarna ve pirinç gibi yüksek karbonhidratlı yiyecekler asit üretiminizi artırabilir ve sizi daha uzun süre ayakta tutabilir. Yatmadan önce çok fazla çikolata yemek aşırı kafein yüklemesini tetikleyebilir.
Sleep Charity'den Lisa Artis, şunları söyledi: "Uyku, daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için son derece önemlidir ve herkesin bu duyguyu paylaşmasını ve dengeli ve sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olarak uykunun önemini anlamasını istiyoruz."
"İyi bir uyku rutini oluşturmak ve buna bağlı kalmak, pozitifliği artırmaya ve stres düzeylerini azaltmaya yardımcı olacak, bu da insanların güne yenilenmiş hissederek başlayabileceği anlamına geliyor."