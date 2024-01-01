Adeta doğal bir uyku ilacı! Melatonin zengini bu besini yatmadan önce yiyin…

Ancak akşam yemeğinde meyve yemekten hoşlanmıyorsanız, tek seçeneğiniz muz değildir. Sleep Charity ayrıca ertelemenize yardımcı olmak için badem, balık, tam tahıllı tahıllar ve peynirli yulaf kekleri de önermektedir. Sonuç olarak, tercihiniz ne olursa olsun, yatmadan önce yemeği hafif tutmanız gerekir.

Antioxidants in Health and Disease dergisinde yayınlanan araştırmaya göre üzüm, vişne ve çilek gibi meyveler meyveler arasında en iyi melatonin kaynaklarından bazılarıdır.

Uzmanlar, uyumadan hemen önce büyük bir yemek yemenin rahatsızlığa ve hazımsızlığa yol açabileceği konusunda uyarıyor. Ek olarak uyku için en kötü akşam yemeği seçeneklerinden biri baharatlı yiyecekler olduğunu söylüyorlar.

Ancak makarna ve pirinç gibi yüksek karbonhidratlı yiyecekler asit üretiminizi artırabilir ve sizi daha uzun süre ayakta tutabilir. Yatmadan önce çok fazla çikolata yemek aşırı kafein yüklemesini tetikleyebilir.