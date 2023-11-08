Adeta doğal bir uyku ilacı! Zengin magnezyum kaynağından birkaç tane yemek yetiyor…

Aslında yaklaşık her üç yetişkinden birinin hayatında en az bir kez uyku güçlüğü yaşayacağı düşünülüyor.
Bazı durumlarda bu, stres veya kaygı gibi geçici sorunların bir sonucu olabilirken, diğerleri ömür boyu uykusuzluktan muzdarip olabilir. Buna karşılık sağlıklı bir uyku uyumanızı sağlayacak belirli besinler bulunmaktadır.
Sağlık Bilimleri Akademisi'nin baş bilim eğitmeni Alex Ruani ve beslenme terapisti Anna Mapson, bazı uyku sorunlarınızı hafifletmeye yardımcı olabilecek şaşırtıcı bir atıştırmalık paylaştı.
Uzmanlar kabak çekirdeğinin derin ve sağlıklı bir uyku uyumanızı sağlayabileceğini belirtti.
"Bunun nedeni, yalnızca kas gevşetici olarak görev yapmakla kalmayıp aynı zamanda melatonin salgısını artırarak uykuyu kolaylaştırmaya yardımcı olan önemli bir mineral olan magnezyum içermeleridir."
"Diğer büyük magnezyum kaynakları, susam tohumu, ay çekirdeği, keten tohumu, badem ve kurutulmuş kekiktir."
Uyku Vakfı, uyku ve magnezyum arasındaki bağlantıyı daha ayrıntılı olarak açıklıyor, "Magnezyum çeşitli besin takviyelerinde ve doğal uyku yardımcılarında bulunur" diyor.
"Araştırmacılar, magnezyumun merkezi sinir sistemini gevşetebileceğini ve vücutta uykululuğu artıran kimyasal reaksiyonlara neden olabileceğini öne sürüyor."
"Araştırmalar, magnezyum takviyelerinin ileri yaşlı yetişkinlerde sıklıkla görülen, yaşa bağlı uyku değişikliklerini tersine çevirmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor."
"Sağlıklı magnezyum düzeyleri bebek ve çocuklarda uyku döngülerinin gelişiminde önemli bir role sahip olabilir. Buna karşılık, düşük magnezyum, zayıf uyku kalitesiyle ilişkilendirilebilir."
Kabak çekirdeği aynı zamanda uyku kalitesini ve ruh halini arttırdığı bilinen triptofan adı verilen bir amino asit açısından da zengindir.
Uzmanlara göre, "İnsanlar kronik uykusuzluğu tedavi etmek için triptofanı kullanıyor çünkü vücut onu 'iyi hissetme' veya 'rahatlatıcı' hormon olan serotonine ve 'uyku hormonu' melatonine dönüştürüyor. "
"Araştırmalara göre yatmadan önce bir gram veya daha fazla triptofan tüketmek uyku kalitesini artırabiliyor."
Araştırmalara 28 gram kabak çekirdeğinde yaklaşık 0,16 gram triptofan bulunuyor. Triptofan bakımından zengin diğer yiyecek ve içecekler şunlardır: