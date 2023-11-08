Adeta doğal bir uyku ilacı! Zengin magnezyum kaynağından birkaç tane yemek yetiyor…

Kabak çekirdeği aynı zamanda uyku kalitesini ve ruh halini arttırdığı bilinen triptofan adı verilen bir amino asit açısından da zengindir.

Uzmanlara göre, "İnsanlar kronik uykusuzluğu tedavi etmek için triptofanı kullanıyor çünkü vücut onu 'iyi hissetme' veya 'rahatlatıcı' hormon olan serotonine ve 'uyku hormonu' melatonine dönüştürüyor. "