Adeta kolajen bombası! yedikçe cildinizi cam gibi parlatıyor..

Kolajenin 28 tip çeşidi bulunur ancak vücudumuz çoğunlukla tip 1, 2 ve 3'ten oluşur. Yaş ilerledikçe vücutta azalan kolajeni yerine koymak için beslenme bu aşamada son derece önemli. Beslenme uzmanı Krista Goncalves, "Diyet, cildinizin görünümünde ve gençliğinde şaşırtıcı derecede büyük bir rol oynuyor" diyor. "Ve bunların hepsi kollajene bağlı."





Son zamanlarda giderek daha sık gördüğümüz kolajen takviyeleri ile kolajen içeren besinler arasındaki farkı ise uzmanları anlattı. Diyetisyen Carrie Gabriel, "Kemik suyu gibi yiyecekler, vücudunuzun hemen kullanabileceği biyolojik olarak kullanılabilir bir kollajen formu içerir, bu da onu takviyelerden tartışmasız daha üstün kılar" diyor. Beslenme ve yaşlanma üzerine 2012'de yapılan bir inceleme, meyve ve sebzelerin cilt sağlığını iyileştirmede en güvenli ve en sağlıklı yaklaşım olduğu sonucuna vardı.

Kolajen açısından zengin yiyecekler veya kolajen üretimini artıran yiyecekler yemek, cildiniz için ihtiyaç duyduğunuz yapı taşlarını (amino asitler) oluşturmanıza da yardımcı olabilir. Diyetisyen Katey Davidson, "Kolajen sentezi için önemli olan üç amino asit vardır: prolin, lizin ve glisin" diyor.