Adeta vitamin deposu! Yazın bunu yiyen hastalık görmüyor...

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların etkisi altında geçen yaz aylarında beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmemiz büyük önem taşıyor. Metabolizmamız, sıcak havalara uyum sağlarken, bu dönemde vücudumuz çok daha fazla su ve mineral kaybediyor. Bu durum, tüm bireyler üzerinde etkili olsa da özellikle; çocuklar, yaşlılar, hamileler, kalp ve şeker hastaları gibi hassas grupları daha fazla etkiliyor.

Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, halsizlik başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa yol açabilen bu durumdan korunmak için dengeli beslenmenin önemine vurgu yaptı. Yaz aylarında sağlığımızı korumak için dengeli beslenmenin ve yeterli sıvı tüketmenin önemine değinen Arslansoyu, özellikle gıda zehirlenmeleri, şok diyetler gibi risklere dikkat çekti. Banu Özbingül Arslansoyu; mevsiminde sebze ve meyve tüketmenin, geç saatlerde yemek yemekten kaçınmanın ve D vitamini için güneş ışığından yararlanmanın önemini vurguladı.



DENGELİ VE YETERLİ BESLENMEYE ODAKLANIN

Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, özellikle popüler hale gelen şok diyetler ile ilgili uyarılarda bulunarak bu tarz diyetlerin yılın hiçbir döneminde uygulanmaması gerektiğine vurgu yaptı. Şok diyetlerin, kısa sürede kas ve su kaybına neden olarak metabolizmayı olumsuz etkilediğini vurgulayan Özbingül Arslansoyu, özellikle aşırı sıcakların etkili olduğu bu dönemde yeterli ve dengeli beslenmenin çok önemli olduğunu belirtti.



"Sıcak havalarda iştahınız azalsa bile, kahvaltı yapmaya ve öğün atlamamaya dikkat edin. Ana öğünlerde et, süt, tahıl ve sebze gruplarına yer verin; ara öğünlerde ise meyve, komposto, süt, ayran veya kuruyemiş gibi sağlıklı seçenekleri tercih edin" ifadelerini kullanan Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, "Akşam saatlerinde metabolizmamız yavaşladığı için geç saatlerde yemek yemek sindirim, kilo ve uyku problemlerine yol açabilir. Sağlıklı bir yeme planı oluşturmak veya yediklerinizi not almak, geç saatlerde atıştırmanızı engelleyebilir" dedi.