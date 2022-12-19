Adetliyken Kan Verilir Mi? Regl Döneminde Kan Değerleri Değişir Mi ve Kan Tahlili Yapılır Mı?

Adetliyken kan verilir mi sorusuna cevap aranırken Adet döneminde kan değerleri değişir mi sorusu da araştırılır. Kan tahlili yaptıracak olanlar regl döneminde kan tahlili yapılır mı sorusunu da merak edebilirler. Regl iken hangi tahliller yapılabilir araştırması da merak ettiklerinize ışık tutacaktır. Yapılan tahlil sonucunda hastalıkla ilgili sağlıklı bir tedavi takvimi izlenebilir. Regl iken kan tahlili doğru çıkar mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Adetliyken Kan Verilir Mi?

Regl döneminde ciddi oranda kan kaybı söz konusudur. Kişiden kişiye değişse de regl dönemi genellikle 1 hafta sürer. Bu süre içerisinde kişi kan bağışı yapmak isteyebilir. Fakat kan bağışında da vücuttan kan çıkması söz konusu olacağı için bu dönemde kan verilmesi sağlık açısından uygun değildir. Kan bağışı yapmak isteyen kadınlar, bu dönemi atlattıktan sonra kan bağışı yapma yoluna gitmelidirler.

Regl Döneminde Kan Tahlili Yapılır Mı?

Regl döneminde kan tahlili yaptırmak için kadınların kanındaki hemoglobin değerlerinin tahlil için uygun olup olmadığına bakılmalıdır. Kadının regl dönemindeki hemoglobin seviyesi yeterli seviyede ise kan vermesinde de herhangi bir sakınca yoktur. Eğer hemoglobin yeterli seviyede değilse kan tahlili sonucunda sağlıklı değerlendirme yapılamaz. Bu nedenle kan tahlili yaptırmak uygun olmayabilir.

Adet Döneminde Kan Değerleri Değişir Mi?

Regl, kadındaki döllenmemiş yumurtanın kanama ile dışarı atılma halidir. Doğal olarak bu dönemde kan dışarı atılır ve kan değerleri de değişir. Bu dönemde yapılacak kan tahlillerinde hormonal değerlerle ilgili bakılması gereken değerler doğru çıkmayabilir. Ancak bazı değerler için kadının regl olması sorun teşkil etmez. Örneğin kandaki şeker seviyesine bakılacaksa, regl dönemindeki tahlil sonuçlarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmaz.

Bazı tahlillerin yapılması için de özellikle kadının regl döneminde olması beklenir. Örneğin kadında adet düzensizliği söz konusu ise jinekoloj, özellikle regl döneminde kan tahlili isteyebilir. Bu tür hastalıklarda en doğru teşhis, regl döneminin 3 ya da 4. günü yapılacak tetkiklerle ortaya çıkar. Söz konusu dönemdeki hormon testleri için kadından 2 tüp kan alınması yeterli olacaktır.

Regl İken Kan Tahlili Doğru Çıkar Mı?

Regl döneminde kan tahlili yapılırken tahlil sonuçlarının doğru çıkıp çıkmaması, kanda bakılacak değerle doğru orantılı bir durumdur. Alyuvar, akyuvar, beyaz küre gibi kan testlerinin regl döneminde yapılması halinde doğru sonuç elde edilmesi mümkün değildir. Fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi adet düzensizliği ile ilgili hormon testlerinde doğru sonuç alınabilir.