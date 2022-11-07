Ağız sağlığında bu ihmal çürüğün bir numaralı nedeni!

Diş taşı, dişler düzenli olarak plak oluşumuna maruz kaldığında oluşur. Mikrobiyal gıda parçacıkları dişlerin yüzeyinde ve arasında birikmeye başlar. Düzensiz fırçalama ve diş ipi kullanımı zamanla tartar oluşumuna neden olabilir. Diş yüzeyinde ve diş eti çizgisinin altında diş taşı oluşabilir ve diş eti hastalığına neden olabilir. Aynı zamanda çürüğe yol açabileceği için ciddiye alınması gereken oluşumlardan biridir.
Dişleri bu diş taşı oluşumundan temizlemek için diş hekiminin özel bir temizleme işlemi yapması gerekir. Bu temizliğin ihmal edilmesi diş eti çekilmesi başta olmak üzere birçok farklı hastalığa yol açabilir.
Diş taşı belirti vermediği için anlaşılmaz
Çoğu zaman diş taşı oluşmaya başladığında herhangi bir belirti vermediği için anlaşılmayabilir. Bir süre sonra diş etlerini tahriş etmeye başlar. Bunun sonucunda diş eti çizgisinin altında şişlik ve kızarıklık görülebilir. Aynı zamanda dişlerinizi fırçalarken kanama olması da diş taşı belirtilerinden biri olabilir. Bu sorun farklı diş eti hastalıklarından da kaynaklanabilir. Belirtilerden biri, diş etlerinin normalden daha kabarık olmasıdır.
Diş eti çizgisinin üzerindeki tartar çoğunlukla sarı veya bronz renktedir. Temizlenmediği durumlarsa daha geniş bir alana yayılmaya başlayabilir. Bazen tartarın kahverengi hatta siyaha yakın olabileceğini söyleyebiliriz. Dişlerin rengi ne olursa olsun diş temizliği mutlaka diş hekimi tarafından yapılmalıdır.
Tartar ve diş taşı oluşumu önlenebilir mi?
Ciddi sonuçlara yol açabilecek taş oluşumu önlenebilir. Ancak bunun için düzenli fırçalama gerekir. Dişlerinizin arasındaki yiyecek artıklarını diş ipi ile temizlemek de son derece önemlidir. Bir anlamda hafif bir fırçanın yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Düzenli diş hekimi ziyaretleri de diş taşı başta olmak üzere birçok farklı soruna erken müdahale edilmesini sağlayabilir. Bu nedenle en az 6 ayda bir kontrol için diş hekiminizi görmelisiniz.
Öncelikle her türlü yiyecek ve içecek artıklarının tartar oluşumuna katkı sağladığını söyleyebiliriz. Ancak şeker ve un içeren gıdalar bu oluşumu artırabilir ve daha kısa sürede tartar oluşumuna neden olabilir. Bu besinler tüketildiğinde dişlerinizi fırçalamanız faydalı olacaktır. Dişlerinizi fırçalayamadığınız zamanlarda su ile gargara yapmak diş taşı oluşum oranını azaltabilir.
Dişlerinizi doğru fırçalamak da önemlidir. Dişlerinizi ara vermeden de düzenli olarak fırçalayabilirsiniz. Ancak uygun fırçalama yapılmadan tartar oluşumu engellenemez.