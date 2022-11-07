Ağız sağlığında bu ihmal çürüğün bir numaralı nedeni!

Diş eti çizgisinin üzerindeki tartar çoğunlukla sarı veya bronz renktedir. Temizlenmediği durumlarsa daha geniş bir alana yayılmaya başlayabilir. Bazen tartarın kahverengi hatta siyaha yakın olabileceğini söyleyebiliriz. Dişlerin rengi ne olursa olsun diş temizliği mutlaka diş hekimi tarafından yapılmalıdır.

Ciddi sonuçlara yol açabilecek taş oluşumu önlenebilir. Ancak bunun için düzenli fırçalama gerekir. Dişlerinizin arasındaki yiyecek artıklarını diş ipi ile temizlemek de son derece önemlidir. Bir anlamda hafif bir fırçanın yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Düzenli diş hekimi ziyaretleri de diş taşı başta olmak üzere birçok farklı soruna erken müdahale edilmesini sağlayabilir. Bu nedenle en az 6 ayda bir kontrol için diş hekiminizi görmelisiniz.

Öncelikle her türlü yiyecek ve içecek artıklarının tartar oluşumuna katkı sağladığını söyleyebiliriz. Ancak şeker ve un içeren gıdalar bu oluşumu artırabilir ve daha kısa sürede tartar oluşumuna neden olabilir. Bu besinler tüketildiğinde dişlerinizi fırçalamanız faydalı olacaktır. Dişlerinizi fırçalayamadığınız zamanlarda su ile gargara yapmak diş taşı oluşum oranını azaltabilir.

Dişlerinizi doğru fırçalamak da önemlidir. Dişlerinizi ara vermeden de düzenli olarak fırçalayabilirsiniz. Ancak uygun fırçalama yapılmadan tartar oluşumu engellenemez.