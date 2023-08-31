Ağrı kesiciden 2 kat daha faydalı! Migren atağını dakikalar içinde sonlandırıyor...

Migren, kafadaki kan dolaşımının daralmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Pek çok insanı etkileyen migren, baş ağrısının en şiddetli türlerinden birisidir. İnsanın başını çatlatacakmış gibi hissettirir ve dayanılmaz ağrılara neden olur. Bir anda ortaya çıkabilir ve yaşam kalitesini düşürür. Migrenin ne kadar süreceği ise belirsizdir 72 saat bile sürebilir.