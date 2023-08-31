Ağrı kesiciden 2 kat daha faydalı! Migren atağını dakikalar içinde sonlandırıyor...

Migren, kafadaki kan dolaşımının daralmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Pek çok insanı etkileyen migren, baş ağrısının en şiddetli türlerinden birisidir. İnsanın başını çatlatacakmış gibi hissettirir ve dayanılmaz ağrılara neden olur. Bir anda ortaya çıkabilir ve yaşam kalitesini düşürür. Migrenin ne kadar süreceği ise belirsizdir 72 saat bile sürebilir.
Uzmanlar, bazı besinlerin migreni sonlandırabileceğini belirtti. O besinlerden birisi ise mucizevi etkileriyle cayenne biberi.
Arnavut biberi olarak da bilinen cayenne biberi, çoğunlukla yemekleri tatlandırma amacıyla kullanılan acı biberlerden birisidir. Etkili miktarda besin kaynağıdır. A ve C vitamini açısından oldukça zengindir. Cayenne, B6, K vitamini, potastum ve magnezyum içerir. Bu biberi baharat olarak kullanmanın yanı sıra tıp ve kozmetik alanlarında da kullanılmaktadır.
Cayenne biberi, kapsaisin isimli bileşik sayesinde ağrı kesici etkiye sahiptir. Kapsaisin isimli bu bileşik beynin ağrı mesajı gönderen bölgesiyle temas kurarak hemen ağrı kesici etkisini gösterir. Bu sebeple migren atağı esnasına cayenne biberi yemek, ağrı iletimini durdurur ve sinir uçlarını uyararak ağrıyı yok eder.
Cayenne biberi sayesinde migren atağı sırasında oluşan; baş dönmesi, uyuşma hissi, bulanık görme, mide bulantısı ve kusma belirtilerinden kolayca kurtulabilirsiniz. Kas ve eklem ağrılarının hafiflemesi için de tüketilebilir.
Araştırmalar cayenne gibi antioksidanlar içeren bitkisel gıdalar tüketmenin, kalp hastalığı gibi rahatsızlıklara koruma sağlayarak yaşam sürenizi uzatabileceğini göstermektedir.
Cayenne biberinin diğer faydaları ise şöyle;
KALP SAĞLIĞINA İYİ GELİR
Cayenne biberi tüketmek, kan basıncını düşürür. Kan damarlarının iyileşmesini sağlar ve kalbe iyi gelir. Kan dolaşımıyla ilgili problemleri ve kalpte oluşan çarpıntıyı olumlu yönde etkiler. Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Kan pıhtılaşmasını kontrol altında tutarak kalp krizini önlemeye yardımcı olabilir. Kan damarlarını temizleyip genişlemesini sağlayabilir.
KANSER RİSKİNİ AZALTABİLİR
Cayenne biberinin içerisinde yer alan kapsaisin isimli bileşik kanser riskinin azalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca kanser hastalığının başlangıç evresinde cayenne biberi tüketmek, kanser hücrelerinin büyümesini azaltabilir. Akciğerdeki tümörlerin oluşumunu azaltabilir ve tümörlerin küçülmesine yardımcı olabilir.