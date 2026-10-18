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Ağrı olmasa bile kemikleriniz eriyor olabilir! Kadınları bekleyen gizli tehlike

Menopozla birlikte vücutta yaşanan hormonal değişimler, kadınların sağlığını pek çok açıdan etkileyebiliyor. Özellikle östrojen seviyesinin düşmesiyle hızlanan kemik kaybı, uzun yıllar belirti vermeden ilerleyerek ciddi kırık risklerine yol açabiliyor. Ateş basması, duygu durum değişiklikleri ve dikkat sorunlarının yanı sıra kemik sağlığını korumak için alınabilecek önlemler de bu dönemde önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 18.10.2026 09:43 PAYLAŞ ABONE OL

Menopozla birlikte azalan östrojen hormonu, kadınların yaşam kalitesini etkileyen çeşitli belirtilere ve kemik kaybının hızlanmasına neden olabiliyor. Bu süreçte doğru beslenme, düzenli egzersiz ve gerekli sağlık kontrolleri önem kazanıyor. 18 Ekim Dünya Menopoz Günü ve 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Dilek Benk Şilfeler ile Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Sena Tolu, menopozun etkileri, osteoporozun risk faktörleri ve kemik sağlığını korumaya yönelik alınabilecek önlemleri anlattı.

MENOPOZ DÖNEMİNDE VÜCUTTAKİ DEĞİŞİMLER Menopoz sürecine değinen Prof. Dr. Şilfeler, menopozun kadınların üreme döneminin sona ermesiyle birlikte adet kanamalarının kalıcı olarak kesilmesi anlamına geldiğini belirtti. Türkiye'de ortalama menopoz yaşının 46-48 arasında olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şilfeler, menopoz yaşını belirleyen en önemli faktörün genetik yatkınlık olduğunu söyledi. Annenin menopoz yaşının önemli bir gösterge olabildiğini belirten Prof. Dr. Şilfeler, kronik hastalıklar, uzun süreli stres, sigara kullanımı, kanser tedavisinde uygulanan kemoterapi ve yumurtalıkların cerrahi olarak alınmasının da menopoz yaşını etkileyebileceğini ifade etti.