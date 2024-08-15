Ağrılarınız hayatınızı kabusa çevirmesin! Eğer 3 aydan uzun sürüyorsa...





KEMİK ÇİMENTOSU UYGULANIR

Ultrason gibi görüntüleme cihazları eşliğinde enjeksiyonların uygulandığını söyleyen Doç. Dr. Çömlek, tedavi yöntemlerini ise şöyle anlattı: "Kas iskelet sistemi ağrılarında ozon enjeksiyonlarından yararlanılır. Sinirlerden kaynaklanan ağrıların tedavisinde gerekli olduğunda kryo ve radyofrekans uygulamaları kullanılır. Bu uygulamalar, iyileşmesi gereken dokularda, özellikle de ağrıya neden olan her tür doku hasarında, yaşlanmayı durdurmak için kök hücre temelli rejeneratif tıp uygulamalarında tercih edilir. İleri ağrı tedavi yöntemlerinden olan kemik çimentosu ve omurilik pilleri de ihtiyacı olan hastalar için değerli yöntemlerdir. Kanser ağrılarında ise kimyasal maddeler kullanarak sinirler uzun süreli uyutulabilmektedir. Aynı zamanda kanser ağrılarının kontrolünde belden takılan kateterler aracılığı ile şiddetli ağrıları durdurmak mümkün oluyor."





KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ

Genellikle uzun süren ya da baş edilemeyen ağrılar için hastaların ağrı tedavi doktoruna yönlendirildiğini belirten Doç. Dr. Çömlek, ağrı tedavisiyle ilgili bilinmeyenleri şöyle anlattı: "Vücudumuzda bir neden olmadan da ağrı hissedebiliriz. Ağrı başlı başına bir hastalıktır. Birçok hastalığın tedavisi sadece ağrıyı gidermekten ibarettir. Ağrı tedavisinin ise hastaların ağrısını geçici olarak kestiği yanlıştır. Birçok hastalıkta girişimsel yöntemler hastayı iyileştirmek için kullanılır. Her hastaya aynı tedavi yapılmaz, diğer tedaviler gibi kişiye özel olarak düzenlenir. Acil ve çok özel durumlar dışında öncelikle girişimsel ağrı tedavisi tercih edilir. Ağrı tedavisinin en değerli işlemlerinden olan enjeksiyonlar, hasta güvenliği için mutlaka hastaların vücut sistemlerinin ve fonksiyonlarının takip edildiği ve belli standartların sağlandığı ameliyathane koşullarında yapılmalıdır."