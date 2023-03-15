AIDS, özellikle cinsel münasebetle bulaşma riski çok yüksek olan hastalıktır. Bu hastalığın belirtileri insandan insana farklılık gösterebilmektedir. Birçok kişi AIDS hastalığından kurtulmanın yollarını aramaktadır. Bu yazımızda sizler için AIDS tedavi edilir mi, AIDS (HIV) tedavisi var mı, tamamen düzelir mi gibi soruların yanıtlarını derledik.

AIDS Tedavi Edilir Mi?

AIDS, bağışıklık sistemini doğrudan etkileyen ciddi bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. HIV virüsü olarak da bilinen bu hastalık, kazanılmış bağışıklık yetersizliği anlamına gelmektedir. Ayrıca AIDS hastalığı, HIV virüsüne bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. HIV virüsü, insan vücudundaki bazı beyaz kan hücrelerinin kandaki oranının ciddi derece düşmesine yol açmaktadır. Vücut bağışıklık bakımından düştüğünde pek çok ciddi enfeksiyona ve hastalığa açık hale gelmektedir. Doktorlar bu hastalıkta erken teşhisin önemine dikkat çekmektedir. Birçok kişi HIV tedavi edilir mi diye merak etmektedir. HIV virüsünün kesin bir tedavisi yoktur. Bu hastalık tamamen geçmemekle birlikte yalnızca bazı ilaçlar kullanılarak kontrol altına alınabilmektedir.

AIDS Nasıl Tedavi Edilir?

AIDS (HIV), hem kadın hem de erkekten bulaşabilen ciddi bir hastalıktır. Anneden bebeğe geçebileceği gibi cinsel temasla da bulaşabilmektedir. Bu virüs vücuda girdiğinde ilk zamanlarda herhangi bir belirti vermemektedir. İlerleyen dönemlerde ise ateş, boğaz ağrısı, lenf bezlerinde büyüme, boğazda iltihaplanma, ağızda yaralar, kas ev eklem ağrıları, baş ağrısı, dermatit, vücutta döküntü, genital bölgede yaralar, bulantı, kusma, uzun süreli ishal gibi belirtiler çıkmaktadır. Belirtiler çıktığı anda tedaviye başlanmadığı takdirde kişi 10 kiloya kadar kilo kaybı yaşayabilmektedir. Bu hastalıkla ilgili araştırma yapan pek çok kişi aidsin tedavisi var mı diye merak etmektedir. AIDS hastalığının kalıcı bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Bu virüsün vücutta olup olmadığı kan tahlili yapılarak belirlenmektedir. Tıp alanında pek çok konuyla ilgili ciddi gelişmeler olmaktadır. Tıp bilimi retrovirüs grubunda bulunan ve bu hastalığa karşı son derece etkili olan anti-retroviral ismiyle dört farklı ilaç geliştirmiştir. Bu ilaçlar vücuttaki virüsün yeniden oluşmasını engellemeye yöneliktir.

AIDS Tamamen Düzelir Mi?

AIDS hastalığı tamamen düzelen bir hastalık değildir. HIV pozitif kişinin hayat kalitesini arttırmaya yönelik tedaviler uygulanmaktadır. Bu hastalık için özel olarak geliştirilen ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçların asıl amacı bağışıklık sistemini korumak ve virüsün yeniden tekrarlamasının önüne geçmektir. İlaçla tedavi metodu ayrıca HIV virüsünün miktarını da düşürmektedir. Virüsün miktarının azaltılması başkasına bulaşma riskini de önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu ilaçlar ortalama bir ile üç ay arası kullanılmaktadır. HIV testinin doğru zamanda yapılması son derece önemlidir. Bu yüzden test öncesi kişi veya kişilerin mutlaka doktora danışması gerekmektedir.