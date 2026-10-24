Aileler çoğu zaman fark etmiyor! Çocuklarda kalıcı görme kaybına yol açabilir

Çocuklarda göz tembelliğinin erken dönemde belirgin bir şikayete neden olmayabileceğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sertan Göktaş, "Göz tembelliğinde erken tanı, görme gelişiminin desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor. Çocuk günlük yaşamını sürdürürken görme sorununu fark etmeyebilir veya bunu ifade edemeyebilir. Bu nedenle çocuğun görmesinde belirgin bir sorun görülmese bile yaşına uygun göz muayenelerinin ihmal edilmemesi gerekiyor" dedi.

'ŞAŞILIK VE GÖZ NUMARASI FARKI GÖZ TEMBELLİĞİNE NEDEN OLABİLİR'

Göz tembelliğinin, gözlerden birinin veya nadiren her ikisinin görme gelişiminin yeterince tamamlanmaması sonucu ortaya çıkabildiğini belirten Prof. Dr. Göktaş, "Göz tembelliği en sık şaşılık, iki göz arasında belirgin numara farkı bulunması veya her iki gözde yüksek kırma kusuru olması gibi nedenlerle gelişebilir. Bazı durumlarda gözün görmesini engelleyen doğuştan katarakt gibi sorunlar da göz tembelliğine yol açabilir. Çocukluk döneminde görme sistemi gelişmeye devam ettiği için bu dönemde ortaya çıkan problemlerin erken tespit edilmesi önemlidir" diye konuştu.

Göz tembelliğinin yalnızca gözün yapısıyla ilgili bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Göktaş, görme gelişimini etkileyen nedenin belirlenmesinin tedavi planı açısından önemli olduğunu söyledi.

'GÖZ TEMBELLİĞİ HER ZAMAN BELİRTİ VERMEYEBİLİR'

Göz tembelliğinin çocuk tarafından fark edilmeyebileceğini ifade eden Prof. Dr. Göktaş, "Çocuk bir gözüyle daha iyi gördüğünde diğer gözündeki görme azlığını fark etmeyebilir. Bu nedenle aileler her zaman belirgin bir şikayetle karşılaşmayabilir. Televizyonu yakından izleme, kitap okurken başını belirli bir açıyla tutma, bir gözünü kapatma veya cisimlere bakarken başını yana çevirme gibi davranışlar görülebilir. Ancak bu belirtilerin olmaması göz tembelliğinin bulunmadığı anlamına gelmez" diye konuştu.

Bazı çocuklarda şaşılığın gözle fark edilebilen bir belirti olabileceğini belirten Prof. Dr. Göktaş, gözler arasında görme farkı bulunmasına rağmen dışarıdan herhangi bir farklılık görülmeyebileceğini, bu nedenle yalnızca ebeveyn gözlemine dayanarak karar verilmemesi gerektiğini kaydetti.