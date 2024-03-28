Ailelere uyarı: Temelsiz öz güven psikolojik sorunlara yol açabilir





"KENDİLERİNİ KORUYOR OLABİLİRLER"

Zaman zaman da bunun aksinin olduğuna işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Örnek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin kişi, kendisini başkalarının tabi olduğu kuralların üstünde, şişmiş bir kendilik algısıyla tanımlıyor olabilir. Bu bazen çocukluğundan itibaren kişiye ayrıcalıklı davranılması nedeniyle, bazen de tam tersine yetersiz olduğu çok fazla ifade edilmiş kişilerin kendini koruma kalkanı olarak görülebiliyor. Her iki durumda da terapide kendilik algısını gerçekliğe yakın noktaya çekmeyi amaçlıyoruz. Yani şişmiş kendiliği de sönmüş kendiliği de olabildiğince objektif bir yere getirerek kişinin kendisini buradan görebilmesini amaçlıyoruz."

"GERÇEKLİKTEN UZAKLAŞMAYIN"

Son yıllarda ebeveynlerin çocuklarda/gençlerde 'olumlu kendilik algısı' oluşturma çabasının yoğun olduğunu gözlemlediklerini belirten Dr. Öğr. Üyesi Örnek, "Olumlu kendilik algısı elbette istenen bir durumdur. Fakat gerçeklikten uzaklaşacak kadar olumlu kendilik algısı, çocuğun eninde sonunda hayal kırıklığı yaşaması ve kendine yabancılaşması ile sonuçlanacaktır. Olumlu kendilik algısı oluşturmaktansa gerçekçi bir kendilik algısı oluşturması yönünde gençlere/çocuklara rehberlik etmenin çok daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Bu şekilde çocuk/genç gerçekten güçlü olan yönlerini parlatırken çok da güçlü olmayan yönlerini geliştirme yoluna gidecektir. Sahte bir 'mükemmel kendilik algısı' çocuğu/genci güçlü kılmaktan çok psikolojik bozukluklara açık ve kırılgan hale getirir" ifadelerini kullandı.