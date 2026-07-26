Ailesinde acı kayıplar vardı ama o kaderini değiştirdi! Hiçbir belirti yokken yaptırdığı kontrol hayatını kurtardı

BELİRTİLERİ GÖRMEZDEN GELMEYİN

Kolorektal kanserlerin dünyada en sık görülen kanser türleri arasında yer aldığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Gök, hastalığın çoğu zaman ileri evrede belirti verdiğini söyledi. Erken tanının tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığına dikkat çeken Doç. Dr. Gök, "Kolon kanseri hastaları çoğu zaman bağırsak tıkanıklığı ya da makattan kanama gibi şikâyetlerle bize başvuruyor. Ancak bu belirtiler ortaya çıktığında hastalık ileri evreye ulaşmış olabiliyor. Bizim hedefimiz, tarama programları sayesinde kanseri henüz belirti vermeden yakalayarak tedavi başarısını artırmak" dedi.

AİLE ÖYKÜSÜNE DİKKAT!

Hastanın herhangi bir klinik bulgu olmadan tarama sırasında tanı aldığını belirten Doç. Dr. Gök, "50 yaşındaki hastamız, rutin kontroller sırasında saptanan şüpheli bulgular üzerine bize yönlendirildi. Aile öyküsü de bulunduğu için vakit kaybetmeden kolonoskopi planladık. Yapılan incelemede kalın bağırsakta tümör tespit ettik ve patolojik değerlendirme sonucunda adenokarsinom tanısını koyduk" diye konuştu.

"KAPALI YÖNTEMLE BAŞARILI ŞEKİLDE AMELİYAT EDİLDİ"

Tedavide laparoskopik cerrahiyi tercih ettiklerini ifade eden Doç. Dr. Gök, "Hastamızı kapalı yöntemle ameliyat ettik. Bu yöntem hem iyileşme sürecini hızlandırıyor hem de hastaların günlük yaşamlarına daha kısa sürede dönmesini sağlıyor. Ameliyat sonrası takiplerinde herhangi bir sorun saptanmadı ve hastamızı beşinci günde taburcu ettik" dedi. Kolon kanserinde aile öyküsünün önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Gök, "Ailesinde kolon kanseri bulunan bireylerin düzenli takip edilmesi büyük önem taşıyor. Özellikle kalıtsal risk taşıyan hastalarda yılda bir kolonoskopi öneriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de 40 yaşından sonra herkesin en az bir kez kolonoskopi yaptırmasını tavsiye ediyor. Erken tanı sayesinde hem tedavi başarısı artıyor hem de yaşam kalitesi korunuyor" ifadelerini kullandı.