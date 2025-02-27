Airfryer’a bu yiyecekleri sakın koymayın! Uzmanlar uyardı, demansı tetikliyor…

2. Sulu veya yağlı hamur işleri Hava dolaşımını kullanarak pişirme yapan Airfryer, içeriği sulu veya yağlı olan hamur işleri (örneğin, çorba veya su böreği gibi) yiyecekler için uygun değildir. Bu yiyeceklerde bulunan sıvılar, cihazın içerisinde yayılabililir ve temizlik açısından da zorluk yaratabilir. Ayrıca, hamur işleri cihazın içerisinde istenmeyen sızıntılara ve karışıklıklara yol açabilir.

3. Yüksek sıvı içeren yiyecekler Airfryer yüksek sıcaklıkta çalışır, bu nedenle çok sulu yiyecekler (örneğin, domates veya vişne gibi meyveler) cihazın içerisinde buharlaşabilir ve nem birikmesine yol açabilir. Bu durum, cihazınıza zarar verir ve zamanla performansını olumsuz etkiler.