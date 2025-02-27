Airfryer’a bu yiyecekleri sakın koymayın! Uzmanlar uyardı, demansı tetikliyor…

Çoğu kişinin kullanışlı ve hızlı olmasıyla tercih ettiği Airfryer'lar geniş bir menü çıkarma yeteneğine sahip olsa da bu makineler aslında her yiyeceğin pişirilmesinde uygun bir tercih değil. Uzmanlar, bu makinede asla pişirilmemesi gereken bu besinlerin altını çizerek uyarılarda bulundu. Bakın o besinler hangileriymiş…
AIRFRYER'DA ASLA PİŞİRİLMEMESİ GEREKEN YİYECEKLER
1. Çok ince parçalı yiyecekler
Airfryer'ın sahip olduğu yüksek sıcaklık nedeniyle küçük dilimlenmiş sebzeler gibi çok ince parçalar pişerken hızlı kuruyacağından, yanabilirler. Bu çıkan küçük yangın geç fark edildiğinde çeşitli olumsuz hadiselerin yaşanmasına neden olacağından uzmanlar, Airfryer içerisinde ince dilimlenmiş yiyecekleri kullanmayı minimuma indirmeli ve bu konuda daha dikkatli olmamız gerektiğinin önemini vurguladı. Üstelik yanık yiyeceklerin tüketimi son derece sıkıntılıdır.
Yanmış ekmek tarzı ürünler, patates gibi yanmış nişastalı gıdalarda akrilamid bileşik oluşur. Akrilamid, nörotoksiktir ve sinir sistemini olumsuz etkiler. İlerleyen dönemlerde bu madde, demas gibi hastalıkların riskini artırır. Yanmış yiyecekleri sıklıkla tüketmek kanseri de tetikleyebilir aman dikkat.
2. Sulu veya yağlı hamur işleri
Hava dolaşımını kullanarak pişirme yapan Airfryer, içeriği sulu veya yağlı olan hamur işleri (örneğin, çorba veya su böreği gibi) yiyecekler için uygun değildir.
Bu yiyeceklerde bulunan sıvılar, cihazın içerisinde yayılabililir ve temizlik açısından da zorluk yaratabilir. Ayrıca, hamur işleri cihazın içerisinde istenmeyen sızıntılara ve karışıklıklara yol açabilir.
3. Yüksek sıvı içeren yiyecekler
Airfryer yüksek sıcaklıkta çalışır, bu nedenle çok sulu yiyecekler (örneğin, domates veya vişne gibi meyveler) cihazın içerisinde buharlaşabilir ve nem birikmesine yol açabilir. Bu durum, cihazınıza zarar verir ve zamanla performansını olumsuz etkiler.
4. Kağıt üzerinde pişirilen yiyecekler
Airfryer, yüksek sıcaklıkta çalıştığından dolayı kağıt tabak veya kağıt hamur üzerinde pişirilen yiyeceklerde kağıdın hızla yanmasına neden olabilir. Bu durum hem yiyeceğin hem de cihazın içinde yanıklara yol açabilecek olmasının yanında, fark edilmediği durumda yangın gibi çok ciddi hasarlara yol açabilir. Yiyeceğin yanması sağlık açısından da son derece risklidir.
5. Yüksek şeker içeren yiyecekler
Yüksek miktarda şeker içeren yiyecekleri bu cihazda pişirmek yüksek ısıda karamelize olan şekerin cihazın iç yüzeyine yapışmasına ve ardından cihaz içerisinde yanık kalıntıları bırakmasına neden olabilir.
6. Soslu yiyecekler
Yoğun sos içeren yiyecekler (örneğin, sulu et yemekleri veya soslama gerektiren yiyecekler gibi) cihazın içerisine yayılacağından ardında temizlik sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, soslardaki şeker veya yağlar cihazın içinde yanıklar oluşmasına neden olabilir.