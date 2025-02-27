Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Airfryer’a bu yiyecekleri sakın koymayın! Uzmanlar uyardı, demansı tetikliyor…

Airfryer’a bu yiyecekleri sakın koymayın! Uzmanlar uyardı, demansı tetikliyor…

Airfryer, geleneksel fırınlardan daha hızlı yemek pişirmesiyle son dönemlerin favori mutfak ürünü haline geldi. Daha az yağ kullanarak yemek pişirmeyi vaad eden bu cihazlar, aynı zamanda yemeği kısa sürede hazır hale getirmesiyle de oldukça pratik. Peki ya bu pratik ve yağsız yemekler için bir alternatif kabul edilen cihazların içerisinde hangi gıdaları pişirmemeliyiz? İşte uzmanlardan gelen o şok edici uyarılar…

Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:16
ABONE OL
Airfryer’a bu yiyecekleri sakın koymayın! Uzmanlar uyardı, demansı tetikliyor…

Çoğu kişinin kullanışlı ve hızlı olmasıyla tercih ettiği Airfryer'lar geniş bir menü çıkarma yeteneğine sahip olsa da bu makineler aslında her yiyeceğin pişirilmesinde uygun bir tercih değil. Uzmanlar, bu makinede asla pişirilmemesi gereken bu besinlerin altını çizerek uyarılarda bulundu. Bakın o besinler hangileriymiş…

AIRFRYER'DA ASLA PİŞİRİLMEMESİ GEREKEN YİYECEKLER

1. Çok ince parçalı yiyecekler

Airfryer'ın sahip olduğu yüksek sıcaklık nedeniyle küçük dilimlenmiş sebzeler gibi çok ince parçalar pişerken hızlı kuruyacağından, yanabilirler. Bu çıkan küçük yangın geç fark edildiğinde çeşitli olumsuz hadiselerin yaşanmasına neden olacağından uzmanlar, Airfryer içerisinde ince dilimlenmiş yiyecekleri kullanmayı minimuma indirmeli ve bu konuda daha dikkatli olmamız gerektiğinin önemini vurguladı. Üstelik yanık yiyeceklerin tüketimi son derece sıkıntılıdır.

Yanmış ekmek tarzı ürünler, patates gibi yanmış nişastalı gıdalarda akrilamid bileşik oluşur. Akrilamid, nörotoksiktir ve sinir sistemini olumsuz etkiler. İlerleyen dönemlerde bu madde, demas gibi hastalıkların riskini artırır. Yanmış yiyecekleri sıklıkla tüketmek kanseri de tetikleyebilir aman dikkat.

2. Sulu veya yağlı hamur işleri

Hava dolaşımını kullanarak pişirme yapan Airfryer, içeriği sulu veya yağlı olan hamur işleri (örneğin, çorba veya su böreği gibi) yiyecekler için uygun değildir.

Bu yiyeceklerde bulunan sıvılar, cihazın içerisinde yayılabililir ve temizlik açısından da zorluk yaratabilir. Ayrıca, hamur işleri cihazın içerisinde istenmeyen sızıntılara ve karışıklıklara yol açabilir.

3. Yüksek sıvı içeren yiyecekler

Airfryer yüksek sıcaklıkta çalışır, bu nedenle çok sulu yiyecekler (örneğin, domates veya vişne gibi meyveler) cihazın içerisinde buharlaşabilir ve nem birikmesine yol açabilir. Bu durum, cihazınıza zarar verir ve zamanla performansını olumsuz etkiler.

4. Kağıt üzerinde pişirilen yiyecekler

Airfryer, yüksek sıcaklıkta çalıştığından dolayı kağıt tabak veya kağıt hamur üzerinde pişirilen yiyeceklerde kağıdın hızla yanmasına neden olabilir. Bu durum hem yiyeceğin hem de cihazın içinde yanıklara yol açabilecek olmasının yanında, fark edilmediği durumda yangın gibi çok ciddi hasarlara yol açabilir. Yiyeceğin yanması sağlık açısından da son derece risklidir.

5. Yüksek şeker içeren yiyecekler

Yüksek miktarda şeker içeren yiyecekleri bu cihazda pişirmek yüksek ısıda karamelize olan şekerin cihazın iç yüzeyine yapışmasına ve ardından cihaz içerisinde yanık kalıntıları bırakmasına neden olabilir.

6. Soslu yiyecekler

Yoğun sos içeren yiyecekler (örneğin, sulu et yemekleri veya soslama gerektiren yiyecekler gibi) cihazın içerisine yayılacağından ardında temizlik sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, soslardaki şeker veya yağlar cihazın içinde yanıklar oluşmasına neden olabilir.

SON DAKİKA SON DAKİKA