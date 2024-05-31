Akciğer kanseri belirtisi dikkat! Grip sanmayın...

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, yaz mevsimine girilen bu dönemde dalgalı iklim nedeniyle üst solunum yolu hastalıklarında artış görüldüğünü ifade etti. Çevrede çok fazla öksüren, hapşıran, burun akıntısı şikayetleri bulunan kişilerin olduğunu dile getiren Balık, bunun iki nedeni olduğunu söyledi.

Balık, "Bu sorunlar hem viral kaynaklı solunum yolu enfeksiyonlarına hem de bahar aylarının gelmesiyle birlikte ağaçlardan polenlerin havaya taşınarak hassas olanlarda alerjik reaksiyonların gelişmesine bağlı oluşmaktadır." bilgisini verdi. Mayıs ayında viral enfeksiyonlarda belirgin bir artış olmadığının altını çizen Balık, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizde de mayıs ayı boyunca viral enfeksiyonlar mevsim normali düzeyindedir ama hala Kovid başta olmak üzere halk arasında grip olarak bilinen influenza, RSV, nezle gibi viral enfeksiyonlar görülmeye devam etmektedir. Bunlar, bu günlerde salgın boyutunda değil mevsim normalleri düzeyindedir. Artık Kovid de grip gibi mevsim hastalıkları arasına girdi ve risk grubunda olmayan ve aşılı ya da daha önce Kovid geçirmiş olanlarda bağışıklık gelişmiş olması nedeniyle hafif belirtilere sebep olmaktadır."