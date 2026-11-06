Akciğer kanserinde erken tedavi hayat kurtarıyor! Belirtileri sakın görmezden gelmeyin





"ERKEN EVREDE CERRAHİ TEDAVİ GÜNDEME GELEBİLİYOR"

Akciğer kanserinde tedavi planı hastalığın türüne, evresine, tümörün konumuna, hastanın genel sağlık durumuna ve akciğer kapasitesine göre belirleniyor. Özellikle erken evrede tespit edilen ve ameliyata uygun hastalarda cerrahi en önemli tedavi seçeneği biri olarak öne çıkıyor. Göğüs cerrahisi tarafından gerçekleştirilen ameliyatlarda, tümörün bulunduğu akciğer dokusu ve gerekli durumlarda çevresindeki lenf bezleri çıkarılabiliyor. Hastalığın özelliklerine göre akciğerin bir bölümünün veya bir lobunun alınması gibi farklı cerrahi yöntemler uygulanabiliyor. Uygun hastalarda kapalı cerrahi (Vats ya da Robotik cerrahi) yöntemlerden de yararlanılabiliyor. Cerrahi tedavinin her akciğer kanseri hastası için uygun olmadığını belirten uzmanlar, ameliyat kararının ayrıntılı tetkikler ve multidisipliner değerlendirme sonrasında verilmesi gerektiğini vurguluyor.





"TEDAVİDE BRANŞLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ ÖNEM TAŞIYOR"

Akciğer kanserinin tedavisinde göğüs cerrahisi, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, göğüs hastalıkları, radyoloji ve patoloji branşlarının birlikte değerlendirme yapması önem taşıyor. Bazı hastalarda cerrahi öncesinde kemoterapi, immünoterapi veya radyoterapi uygulanabilirken, ameliyat sonrasında da hastalığın özelliklerine göre ek tedaviler planlanabiliyor. İleri evre veya cerrahiye uygun olmayan hastalarda ise kemoterapi, radyoterapi, hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapi gibi seçenekler değerlendirilebiliyor. Tedavi yaklaşımı her hastanın klinik özelliklerine göre kişiselleştiriliyor.





"ERKEN TANI İÇİN RİSKLERİNİZİ GÖZ ARDI ETMEYİN"

Akciğer kanseri farkındalığında en önemli adımlardan biri, risk faktörlerinin bilinmesi ve tütün kullanımından uzak durulması. Özellikle yüksek risk grubundaki kişilerin tarama konusunda hekimlerine danışması gerekiyor. Uygun kişilerde düşük doz bilgisayarlı tomografi ile tarama değerlendirilebiliyor. Akciğer grafisi ise akciğer kanseri taramasında düşük doz bilgisayarlı tomografinin yerine geçmiyor.

Prof. Dr. Ekber Şahin, akciğer kanserinde erken tanının hastalığın tedavi seçenekleri açısından önemli fırsatlar sunabildiğini belirterek, uzun süren öksürük, kanlı balgam ve nefes darlığı gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Şahin, 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla toplumun akciğer sağlığı konusunda bilinçlenmesinin ve sigaradan uzak bir yaşamın önemini vurguluyor.